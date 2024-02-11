الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جامعة الأميرة سمية تستضيف وفدا من جامعة جورجتاون الأميركية

جامعة الأميرة سمية تستضيف وفدا من جامعة جورجتاون الأميركية
جامعة الأميرة سمية تستضيف وفدا من جامعة جورجتاون الأميركية
التقت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وفداً أكاديميًا من جامعة جورجتاون الاميركية ضم عميد كلية ماكدونو للأعمال الدكتور بول الميدا، ومساعد أول إيلي فرحات، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في عمان سامر جودة.اضافة اعلان
وتناول اللقاء بحسب بيان صحفي اليوم السبت، بحث أطر تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الطرفين في مجالات تكنولوجيا الأعمال.
وأكدت سموها أهمية تعزيز الروابط الأكاديمية بين الجامعات العالمية والمحلية، وتبادل الخبرات والمعرفة في سبيل تعزيز منظومة التعليم والبحث العلمي.
وأشارت سموها إلى أن الجامعة، التي أسست عام 1991 باسم "كلية الأميرة سمية الجامعية للتكنولوجيا"، تعمل كذراع أكاديمي للجمعية العلمية الملكية ، ومنحت درجة البكالوريوس في علم الحاسبات الإلكترونية كأول تخصص تطرحه الجامعة.
وتابعت أنه في عام 1994وضع حجرُ الأساس لكلية الملك عبد الله الثاني للهندسة الكهربائية عام 1994، وفي عام 2006 أنشأت كلية تكنولوجيا الأعمال.
وأضافت سموها أن الجامعة وحاضنة الأعمال يعملان تحت مظلة الجمعية العلمية الملكية، وهي مؤسسة وطنية تأسست بموجب إرادة ملكية سامية كمؤسسة علمية متعددة التخصصات تعمل على دعم وتطوير التنمية في الأردن، من خلال إجراء الفحوصات الفنية المتخصصة والمعتمدة، إضافة الى إجراء البحوث العلمية والتقنية بالتعاون مع القطاع الصناعي والجامعات المحلية، والعمل بشراكة وطيدة مع المجتمعات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية.
من جهتها، عرضت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، مسيرة الجامعة وإنجازاتها في المجالات الأكاديمية والبحثية والأنشطة اللامنهجية لطلبة الجامعة، مؤكدة الحرص على تعزيز أواصر التعاون والانفتاح على المجتمع الدولي ومؤسساته، للمساهمة في تطوير قطاعات الابتكار وتكنولوجيا الأعمال.
من جانبه، قدم عميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال الدكتور جورج سمور، نبذة عن الكلية والاعتمادات الدولية التي حصلت عليها وبرامجها المتخصصة، إضافة إلى عرض برنامج الماجستير "إدارة الأعمال التنفيذي"، الذي يستهدف مدراء الأعمال الذين لديهم خبرة في مجال الإدارة الوظيفية والمهنية.
وفي ذات السياق، أثنى الوفد الزائر، على الدعم المتواصل الذي تقدمه سمو الأميرة سمية لهذا الصرح التعليمي المميز، وجهود الجامعة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي في المملكة، كما أعرب عن استعداده لتعزيز التعاون المشترك.
كما قدم الوفد تعريفا بجامعة جورجتاون وما تطرحه من برامج وتخصصات، وتحديدا في كلية ماكدونو للأعمال.
ومن جانبه أعرب جودة، عن سعادته بهذا التعاون بين جامعتين رائدتين، تقدمان ذات المستوى الأكاديمي المتميز وفقا للمعايير الدولية في التخصصات الفريدة التي تطرحهما وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتطورة في مختلف المجالات.
وفي نهاية اللقاء، اطلع الوفد الزائر على مجموعة من المشاريع التي أعدها وقدمها طلبة الجامعة في مختلف تخصصات علم الحاسوب، والهندسة وتكنولوجيا الأعمال.
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