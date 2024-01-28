جامعة الدول العربية: الحملة الإسرائيلية ضد أونروا هدفها تصفية دورها

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بدأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأحد، أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المغرب بناء على طلب فلسطين وبالتنسيق مع الأردن ومصر.وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، الأحد، إن مجلس الجامعة ينظر الأحد في قضيتين؛ الأولى هي الأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، وكيف يمكن تفعيل هذا الأمر القضائي ونقله من حيز الحكم القضائي إلى التنفيذ.وأضاف لقناة المملكة أن القضية الأخرى هي قضية أونروا، مشيرا إلى أن المجلس ناقشها وأصدر فيها بيانا "يرفض هذه الحملة الإسرائيلية على الوكالة الأممية، ويطالب الدول التي علقت إسهاماتها بمراجعة هذا الموقف فورا خاصة في ظل الوضع الذي يعاني منه السكان في قطاع غزة في خضم العملية الإسرائيلية الدموية التي تستهدف المدنيين".وأشار رشدي إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عبر عن "انزعاجه الشديد لهذه الحملة، ويرى أن هذه الحملة أهدافها معروفة لدينا جميعا، وأنها ليست جديدة"."هناك حملة إسرائيلية مستمرة منذ سنوات تستهدف القضاء على الوكالة الأممية وتصفية دورها نهائيا في خدمة اللاجئين، بحيث يترك تمويل هذه الوكالة، وتتخلى الدول عن مسؤولياتها في تمويلها ويتحمل عبء هذا التمويل دول أخرى" وفق رشدي.وجاء الاجتماع بعد التنسيق والتشاور مع رئاسة الدورة (المغرب) ومع كل من الأردن ومصر؛ لإصدار موقف عربي من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية الجمعة الماضية فى القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل؛ بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.