الجمعة 03 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جامعة "سيانس بو" تغلق الجمعة فرعها الرئيسي بباريس

طلاب جامعة سيانس بو يتظاهرون تضامنا مع غزة (وكالة الأناضول)
طلاب جامعة سيانس بو يتظاهرون تضامنا مع غزة (وكالة الأناضول)
أعلنت جامعة سيانس بو الفرنسية الخميس أنها ستغلق اليوم الجمعة فرعها الرئيسي في باريس بعد أن احتل طلاب محتجون معارضون للعدوان على غزة مباني جديدة في حرم الجامعة.اضافة اعلان
وفي رسالة تلقاها موظفو الجامعة مساء الخميس، قال قسم الموارد البشرية في "معهد العلوم السياسية في باريس" (سيانس بو) إن المباني الواقعة في وسط العاصمة الفرنسية "ستظل مغلقة يوم الجمعة الثالث من مايو/أيار"، وطلب من الموظفين مواصلة العمل من المنزل.
وفي سيناريو مشابه للاحتجاجات التي هزت عددا من كبريات الجامعات في الولايات المتحدة، نظم طلاب في جامعة سيانس بو معارضون للعدوان على غزة تحركات عديدة احتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وتطالب "لجنة فلسطين" في سيانس بو إدارة الجامعة بـ "إدانة واضحة لممارسات إسرائيل" و"إنهاء أي تعاون" مع أي من "المؤسسات والكيانات" التي تتهمها بالضلوع "في القمع المنظم للشعب الفلسطيني".
ومطلع الأسبوع نددت بهذه التحركات الاحتجاجية رئيسة السلطة المحلية للعاصمة الفرنسية فاليري بيكريس التي تنتمي إلى اليمين المتطرف، مستنكرة ما اعتبرته "أقلية متطرفة تدعو إلى الكراهية المعادية للسامية".
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