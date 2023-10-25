جبهات الاحتلال تتسع.. 4 محاور ترفع مستوى الخطر

اضافة اعلان

منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وعقب الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة حماس في بلدات غلاف قطاع غزة والاحتلال ينخرط في 4 جبهات وإن تفاوتت حدة المعارك في كل منها، وأبرز هذه الجبهات وأكثرها استعارا جبهة غزة.ورغم أن الهجمات الجوية والمدفعية تستهدف قطاع غزة بشكل كامل، فإن القصف يتركز في الشمال، الذي يطالب الاحتلال سكان القطاع بإخلائه ليكون نقطة انطلاق الهجوم البري بحسب تقارير صحفية.الضفة الغربيةجبهة الضفة الغربية قد لا تكون بنفس شراسة جبهة غزة، لكن قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات يومية في مدن وقرى الضفة، وفي مخيمي جنين ونور شمس في طولكرم تصعيد للاحتلال أوقع أكثر من 100 شهيد في الضفة منذ بداية الشهر .جبهة لبنانإلى لبنان الذي انضم إلى الحرب منذ أيامها الأولى، وتشهد الجبهة الشمالية توترا متزايدا بين جيش الاحتلال وحزب الله وفصائل فلسطينية، المواجهات أسفرت عن قتلى في صفوف الطرفين.جبهة سوريةمنذ عام 2011 ينفذ الاحتلال غارات تطال مواقع للجيش السوري والجماعات الموالية لإيران، لكن منذ هجوم 7 تشرين الاول (أكتوبر) تعرض الجولان الواقع تحت سيطرة الاحتلال منذ عام 1967 لقصف صاروخي ومدفعي أكثر من مرة، قالت صحف عبرية إن جماعات موالية لإيران تقف خلفه، فيما يرد الاحتلال بقصف أهداف في العمق السوري.-(وكالات)