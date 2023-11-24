جثث متحللة وأحياء سكنية مدمرة.. مشاهد صادمة تكشفها الهدنة بغزة

غزة- كشفت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت امس، عن حجم الكارثة الإنسانية والدمار الهائل الذي خلفه جيش الاحتلال في مناطق متفرقة خاصة مدينة غزة وشمالي القطاع.

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ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي من أمس.وفي الدقائق الأولى للهدنة توجه مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين لتفقد منازلهم وأحيائهم خاصة بالمناطق الحدودية وتلك التي توغلت فيها الآليات العسكرية للاحتلال.واكتشف الفلسطينيون حجم الكارثة والجرائم والدمار الهائل الذي خلفته قوات الاحتلال في مناطق سكنهم.وأفاد شهود عيان، بأنهم خلال عودتهم إلى منازلهم بالمناطق الغربية لمدينة غزة وفي بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا (شمال) عثروا على جثث لعشرات الشهداء الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال.وأوضح الشهود، أن الجثث كانت متحللة مما يشير إلى استشهادهم قبل عدة أسابيع خلال عمليات التوغل أو أثناء حركة النزوح من مدينة غزة إلى مناطق جنوبي القطاع.كما اكتشف الفلسطينيون حجم دمار هائل خلفه القصف الجوي وعمليات التوغل البري في مناطق مدينة غزة والشمال.وذكر الشهود أنهم وجدوا أحياء سكنية كاملة تضم مئات المباني وعشرات آلاف الوحدات السكنية مدمرة بشكل كلي، إضافة للدمار الهائل الذي لحق في الطرقات ومباني المؤسسات الحكومية والأهلية والبنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.المناطق الأكثر تضرراومن بين أكثر المناطق التي شهدت دمارا واسعا بلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا (شمال) وأحياء الرمال وتل الهوى والشيخ عجلين ومحيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.كما بدأت أطقم الإنقاذ بمحاولة انتشال جثث الشهداء من بعض المباني المدمرة بتلك الأحياء، وفق الشهود.وأصابت صدمة كبيرة آلاف الفلسطينيين عندما رأوا منازلهم مدمرة ومحاطة بالجثث والدماء.ويقول الفلسطيني سهيل عبد النبي من منطقة بئر النعجة في بلدة جباليا، إنه صدم عندما اكتشف أن منزله مدمر، وقد تركه سليما قبل نحو أسبوعين عندما نزح من المنطقة إلى حي التفاح شرق مدينة غزة.ويضيف عبد النبي : خرجت صباحا مشيا على الأقدام من إحدى المدارس التي أتواجد فيها مع عائلتي في حي التفاح وبعد ساعتين وصلت لاكتشف أن منزلي مدمر بشكل كامل.ويتابع: عثرنا على جثامين شهداء في منطقتنا وهم أفراد عائلات حاولوا النزوح من المنطقة قبل أيام واستهدفهم جيش الاحتلال بقذائف المدفعية والطائرات الحربية دون طيار.وفي مناطق الشمال أيضا خاصة بمحيط المستشفى الإندونيسي ببلدة جباليا انتشر دمار هائل بعد أن اقتحم جيش الاحتلال المستشفى وقصف محيطه بعدد كبير من القذائف خلال ساعات الليلة الماضية.ويقول مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، إن الاحتلال قصف المستشفى الإندونيسي بعنف الليلة قبل الماضية وهدمت دباباته وجرافاته سوره وجدرانا فيه أيضا. ويضيف البرش: الدبابة دخلت المبنى الرئيسي للمستشفى بعد أن دمرت بوابته وهدمت أحد جدرانه وأطلقت النار على المرضى والأطقم الطبية مما أدى لمقتل امرأة مصابة.ويشير إلى أن جميع الشوارع المحيطة بالمستشفى الإندونيسي دمرتها دبابات الاحتلال بشكل تام. ويلفت إلى أن جيش الكيان الصهيوني يتصل بإدارة المستشفى بشكل دائم لإجبار من فيها على الخروج منها.تدمير مرافق الشفاءأما في مجمع الشفاء الطبي فإن قوات جيش الاحتلال، انسحبت أمس، بعد نحو 10 أيام من اقتحامه وتدمير أجزاء مهمة فيه منها مولدات الكهرباء بالمستشفى وأجهزة طبية إضافة لمضخات الأكسجين.كما أحدثت قوات الاحتلال تفجيرات في بعض أقسام ومباني المستشفى الأكبر بالقطاع، وفق شهود عيان.وفي السياق، ذكر مصدر طبي في مجمع الشفاء الطبي، أن نحو 180 مريضا و7 من الأطقم الطبية ما زالوا متواجدين في الشفاء.كما تتمركز الآليات العسكرية للاحتلال في منطقة شارع الرشيد على امتداد محافظة الشمال ومدينة غزة علاوة على تواجدها في الجزء الجنوبي من حي الزيتون ومنطقة الشيخ عجلين. وحافظ جيش الاحتلال على تواجد قواته البرية في أجزاء من بلدتي بيت حانون وبيت لاهياقصف عنيف قبيل الهدنةوخلال الليلة قبل الماضية، شنت الطائرات الحربية والآليات المدفعية والدبابات غارات عنيفة على مناطق واسعة في مدينة غزة وشمالي القطاع.كما اندلعت اشتباكات واسعة بين عناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات الاحتلال في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. وشنت الطائرات غارات عنيفة تعرف باسم الحزام الناري بمنطقة جباليا البلد مما أسفر عن دمار واسع وتدمير عدد من المنازل إضافة لإصابة عشرات الفلسطينيين.واستهدفت مدفعية الاحتلال مدينة الشيخ زايد في بلدة جباليا كذلك، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات وتدمير شقق سكنية بالمدينة.هذه الأحداث المتسارعة جاءت قبل ساعات من دخول اتفاق التهدئة الإنسانية المؤقتة حيز التنفيذ في الساعة الـ7 صباحا حيز التنفيذ.ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيرا للاحتلال من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من سجون الاحتلال، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.-(وكالات)