"جحيم على الأرض".. نازحو غزة يعيشون في الشوارع

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دبي - "أوضاع مأساوية وجحيم" بتلك العبارات وصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني حال أهل غزة، بعد 3 أشهر من الحرب الضاربة.فقد أكد المسؤول الأممي الذي زار القطاع أمس أن سكان غزة يعيشون في الشوارع "وبحاجة لكل شيء"، واصفاً الوضع بأنه "جحيم على الأرض"."مأساة بلا نهاية لها"كما أضاف أن ما يجري للفلسطينيين في القطاع المحاصر، "مأساة عميقة لا نهاية لها."وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس:" الناس في كل مكان، يعيشون في الشارع، ويحتاجون إلى كل شيء. "كما أضاف أن المدنيين الفلسطينيين النازحين يطالبون فقط بالأمن والسلامة وإنهاء هذا الجحيم"، وفق تعبيره.1.9 مليون نزحواوكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أكدت سابقا نزوح نحو 1.9 مليون شخص داخل القطاع منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية للاحتلال في غلاف غزة.كما أكدت أن أكثر من 80 % من سكان القطاع المكتظ والمحاصر من قبل الاحتلال نزحوا جراء الغارات والقصف العنيف.وحذرت العديد من المنظمات الأممية بما فيها الأونروا مرارا وتكرارا على مدى الأشهر والأسابيع المنصرمة من أن الوضع في غزة يتدحرج من سيئ إلى أسوأ.كما نبهت من النقص الشديد في كافة أنواع المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، فضلا عن احتمال انتشار الأوبئة والأمراض.وفاقم التوغل البري الجديد جنوب القطاع لا سيما في مدينة خان يونس من تلك الأزمة، لا سيما مع تدفق المزيد من النازحين نحو مدينة رفح، حيث تكدسوا في خيم غير مؤهلة وحتى في الشوارع والطرقات والحدائق.يعاني قطاع غزة من شح كبير بإمدادات المياه مع دخول الحرب شهرها الثالث، وسط حصار صهيوني مشدد يتحكم بما يدخل من مساعدات.فقد أظهر مقطع مصور الحالة التي وصل إليها النازحون في منطقة رفح جنوب القطاع، حيث تهافت السكان للحصول على بعض القارورات من شاحنة مساعدات وصلت لتوزيع المياه.قطع المياه والكهرباءوفي أعقاب اندلاع العدوان، شدد الاحتلال حصاره على القطاع، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء.وبحسب بلدية غزة فإن كمية المياه التي ضختها منذ بدء العدوان تعادل ثلث احتياجات المدينة من المياه بسبب القصف، ووقف ضخ المياه من خط "ماكروت" في الجانب الصهيوني، ومحطة تحلية مياه البحر، وانقطاع الكهرباء ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الآبار.كذلك ساهم تضرر نحو 12 بئرا من القصف في نقص المياه في مدينة غزة بشكل حاد وكبير، وفق لجنة الطوارئ ببلدية غزة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.وتقدر الكمية التي تم ضخها بنحو مليون و200 ألف وهي كمية لا تكفي لسد أقل احتياجات المدينة وفقا للبلدية.يشار إلى أن بلدية غزة كانت تضخ شهرياً قبل بدء الهجوم نحو 3 ملايين كوب من المياه شهريا.في حين يتم توفير بنسبة 25 % بمقدار 700 ألف كوب يومياً من خط "ماكروت" الصهيوني.وتوفير 10 % من محطة التحلية فيما يتم توفير نحو 2 مليون و200 ألف كوب من الآبار المحلية في المدينة.فيما حذرت الأونروا منذ بداية الحرب أن شح المياه يمثل مشكلة كبرى في غزة، محذرة من أن الناس سيموتون إذا لم يتوفر الماء.-(وكالات)