الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غانتس: على الجميع المشاركة بالتجنيد بهذا الوقت العصيب

جدل كبير في "إسرائيل" حول قضية التجنيد

‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إنه "على الجميع المشاركة في الخدمة العسكرية في هذا الوقت العصيب بمن فيهم الحريديم (اليهود المتدينون)".اضافة اعلان
وقبل غانتس، عبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن إيمانه بحل قضية التجنيد من خلال التفاهم، مؤكدا أن "الخدمة في الجيش امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه وبلده".
وجاء حديث غانتس وبن غفير تعليقا على تصريحات للحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف قال فيها "إذا أجبرتنا الحكومة على التجنيد فسنسافر جميعا إلى خارج إسرائيل".
يشار إلى أنه منذ عام 2017 أخفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شُرّع عام 2015، والذي يقضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية، وبررت المحكمة ذلك بأن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
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