جريفيث يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

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قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، إنه يشعر "بقلق عميق" بسبب تصريحات صدرت مؤخرا من وزراء إسرائيليين بشأن "خطط لتشجيع النقل الجماعي" للمدنيين الفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة، ودعا مجددا إلى وقف إطلاق النار.وقال جريفيث في إفادة لمجلس الأمن الدولي "إذ لم نتحرك، ستصبح هذه ندبة على جبين إنسانيتنا لا يمكن محوها... أكرر دعوتي لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب".وعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".وطلبت الجزائر، العضو العربي الوحيد في المجلس، أن يناقش الاجتماع خطر التهجير القسري لأبناء شعبنا في غزة.وكان المجلس عقد الأربعاء، جلسة مشاورات مغلقة، بناء على طلب من دولة مالطا، لمناقشة تنفيذ القرار 2712 الذي صدر في تشرين الثاني الماضي ويدعو إلى "وقف مؤقت وممرات إنسانية عاجلة وممتدة" في جميع أنحاء غزة لتسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية للناس.