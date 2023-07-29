جريمة بشعة تهز العراق.. قتل زوجتيه أمام مرأى أطفالهما

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استفاق سكان قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، السبت، على أنباء جريمة قتل بشعة ارتكبها رجل بحق زوجتيه، وأمام مرأى أطفالهما.التفاصيل:الزوجتان تعيشان في منزل متواضع مفصول بجدار، تقيم كل واحدة مع أبنائها فيه.ولدى الزوجة الأولى 5 أطفال والثانية طفلان، أصغرهم رضيع عمره أقل من عام.فيما أفادت الأجهزة الأمنية في المنطقة لوسائل الإعلام المحلية، أن القاتل ارتكب جريمته وسلم نفسه حيث يخضع للتحقيق لمعرفة دوافع فعلته.وفق شهادات ذوي القاتل والجيران، فإن الجاني عسكري فصل منذ عامين، ويعاني مشكلات نفسية ومادية، وسبق له الاعتداء بالضرب المبرح مرارا على زوجتيه، واحتجزهما في المنزل.وخلفت الجريمة ردود فعل مستهجنة واسعة، حيث عبر رواد المنصات الاجتماعية عن هول الصدمة من إقدام الجاني على قتل زوجتيه تباعا، وأمام أنظار أطفالهم.وتقول الناشطة الحقوقية والاجتماعية نوال الإبراهيم : "واضح أن هذه الجريمة هي نتاج سنوات من الذل والقهر والعبودية التي عانتهما الضحيتان على يد هذا المجرم الذي أزهق روحهما".بانتظار نتائج التحقيقات مع الجاني ستتضح الصورة كاملة، لكن المعطيات والانطباعات الأولية تشير إلى أن الرجل معتاد على إهانة زوجتيه وضربهما وإساءة معاملتهما.