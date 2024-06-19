 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جلسة إحاطة لمجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم إسرائيل في غزة

1718817783123
جلسة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة
نيويورك- عقد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء جلسة إحاطة قدمتها رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، نافي بيليه بشأن تقرير للجنة المتعلق بجرائم اسرائيل في غزة.اضافة اعلان
وأنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2021.
وشددت نافي بيليه في احاطتها أمام الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان على أهمية دعوة مجلس الأمن الدولي في قراره الأسبوع الماضي الداعي لوقف فوري وكامل لإطلاق النار.
وأضافت بيليه، أن اللجنة تذكـر كل الأطراف بضرورة الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين والأعيان المدنية مشددة على ضرورة توقف الهجمات ضد وكالات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
يذكر، أن تقرير اللجنة، هو تحقيق الأمم المتحدة الأول والشامل في أحداث 7 تشرين الأول 2023 وما حدث منذ ذلك التاريخ، حيث قالت اللجنة، انها استندت على مقابلات عن بعد مع ضحايا وشهود وإرسال بعثات إلى تركيا ومصر، وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية تم التأكد منها عبر التحاليل الجنائية المتقدمة ومئات التقارير.
وأعلنت اللجنة ،بأن "السلطات الإسرائيلية أعاقت تحقيقاتها ومنعت وصولها إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة".
وخلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب في غزة، مثل التجويع كوسيلة حرب والقتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص. -(بترا)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الرئيس التونسي قيس سعيّد - (أرشيفية)

الرئيس التونسي يقيل وزير الشؤون الدينية إثر وفاة 49 حاجا

منذ 15 دقيقة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

غوتيريش يحذر من مخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط

منذ 57 دقيقة
آلاف النازحين الفلسطينيين في رفح جنوب غزة-(وكالات)

تحذير أممي من المخاطر الصحية لارتفاع الحرارة في غزة

منذ1 ساعة
طائرة مروحية -(وكالات)

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية في روسيا

منذ2 ساعة
12312386-1718956357

كوريا الجنوبية تستدعى سفير روسيا

منذ8 ساعة
Doc-P-491724-638545546771088700

أرمينيا تعترف رسميا بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستدعي السفير "لتوبيخه"

منذ9 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 