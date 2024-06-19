جلسة إحاطة لمجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم إسرائيل في غزة

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نيويورك- عقد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء جلسة إحاطة قدمتها رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، نافي بيليه بشأن تقرير للجنة المتعلق بجرائم اسرائيل في غزة.وأنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2021.وشددت نافي بيليه في احاطتها أمام الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان على أهمية دعوة مجلس الأمن الدولي في قراره الأسبوع الماضي الداعي لوقف فوري وكامل لإطلاق النار.وأضافت بيليه، أن اللجنة تذكـر كل الأطراف بضرورة الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين والأعيان المدنية مشددة على ضرورة توقف الهجمات ضد وكالات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.يذكر، أن تقرير اللجنة، هو تحقيق الأمم المتحدة الأول والشامل في أحداث 7 تشرين الأول 2023 وما حدث منذ ذلك التاريخ، حيث قالت اللجنة، انها استندت على مقابلات عن بعد مع ضحايا وشهود وإرسال بعثات إلى تركيا ومصر، وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية تم التأكد منها عبر التحاليل الجنائية المتقدمة ومئات التقارير.وأعلنت اللجنة ،بأن "السلطات الإسرائيلية أعاقت تحقيقاتها ومنعت وصولها إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة".وخلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب في غزة، مثل التجويع كوسيلة حرب والقتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص. -(بترا)