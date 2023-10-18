الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
2:17 ص
جلسة طارئة لمجلس الأمن حول غزة اليوم
مجلس الامن
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية عند الساعة العاشرة صباحا (الخامسة مساء بتوقيت الأردن) اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع في غزة.
وقرر المجلس عقد الجلسة بطلب عربي، تحت عنوان الوضع في الشرق الأوسط ولاسيما قضية فلسطين.
اضافة اعلان
وهذه هي المرة الرابعة التي ينعقد بها المجلس لمناقشة الوضع في فلسطين هذا الشهر.
-- (بترا)
Copy
اقرأ أيضا
الخارجية المصرية: إلغاء القمة الرباعية بسبب قصف المستشفى المعمداني في غزة
منذ 3 دقيقة
بايدن يصدر بيانا عن "مأساة" مستشفى الأهلي المعمداني في غزة
منذ 31 دقيقة
مفوض حقوق الإنسان الأممي: عاجزون عن التعبير عما جرى في غزة
منذ 39 دقيقة
المديرة التنفيذية لليونيسف تعليقا على مجزرة المستشفى:" المشاهد على الأرض مفجعة"
منذ 59 دقيقة
عباس: قصف مستشفى "المعمداني" جريمة حرب لا يمكن أن تمر
منذ2 ساعة
روسيا و الإمارات تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم
منذ2 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الخارجية المصرية: إلغاء القمة الرباعية بسبب قصف المستشفى المعمداني في غزة
العرب والعالم
|
منذ 3 دقيقة
بايدن يصدر بيانا عن "مأساة" مستشفى الأهلي المعمداني في غزة
العرب والعالم
|
منذ 31 دقيقة
مفوض حقوق الإنسان الأممي: عاجزون عن التعبير عما جرى في غزة
العرب والعالم
|
منذ 39 دقيقة
المديرة التنفيذية لليونيسف تعليقا على مجزرة المستشفى:" المشاهد على الأرض مفجعة"
العرب والعالم
|
منذ 58 دقيقة
جلسة طارئة لمجلس الأمن حول غزة اليوم
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
هل تكف واشنطن عن انحيازها وتعمد إلى إنهاء العدوان؟
الغد الأردني
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
خطوط الأردن الحمراء في غزة
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
لماذا يأتي الرئيس الأميركي إلى عمان؟
ماهر أبو طير
|
اليوم
"حرب دينية".. وموجة كراهية جديدة!
موفق ملكاوي
|
اليوم
هل تراجعت احتمالات الاجتياح البري لقطاع غزة؟
أحمد حمد الحسبان
|
اليوم
ترجمات
هل يمكن تدمير "حماس"؟
ترجمات
|
منذ7 ساعة
لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟
ترجمات
|
16 تشرين الأول 2023
كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة
ترجمات
|
16 تشرين الأول 2023
العالم يدخل بسرعة عصر "الانتقام"
ترجمات
|
16 تشرين الأول 2023
كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية
ترجمات
|
13 تشرين الأول 2023
لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة ؟
ترجمات
|
11 تشرين الأول 2023