جلسة طارئة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة

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التأم مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة، الليلة، بناء على طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.وتقدم بمشروع القرار، الدول الأعضاء العشرة الحاليين المنتخبون في مجلس الأمن.وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، في إحاطته، إن القصف الإسرائيلي الذي لا ينتهي لقطاع غزة صادم، وأن مستوى التدمير غير مسبوق، وأن المعاناة البشرية التي يراها لا يمكن لأحد تحملها.وأضاف أن نصف سكان غزة قد دُفع من شمال قطاع غزة إلى جنوبه خلال ثلاثة أسابيع، وأن جنوب غزة لم يكن بمنأى عن القصف، حيث قتل الكثيرون جراء ذلك، مبينا أنه لا مكان آمن في غزة، وأن المدنيين الذين يتواجدون في الشمال يحصلون على إخطارات بالإجلاء من قوات الاحتلال الإسرائيلي، علما أن الكثير منهم من المعاقين والجرحى والمرضى وغير قادرين على الحركة، مؤكدا أن ما يحدث ولا يزال يحدث عبارة عن تهجير قسري.وأوضح أن أكثر من 670 ألفا من النازحين باتوا يقبعون في المدارس والمباني التابعة للأمم المتحدة، التي باتت مكدسة، حيث يعيشون في ظروف غير صحية، ولا يحصلون على الغذاء والماء الكافيين، ويفترشون الأرض أو ينامون في العراء، وأن الجوع واليأس باتا يتحولان إلى غضب من المجتمع الدولي.وبين لازاريني أن قرابة 70% ممن قتلوا هم من الأطفال، وأنه لا يمكن اعتبار ذلك مجرد أضرار جانبية، وأن المساجد والكنائس ومنشآت "الأونروا"، حيث يبحث النازحون عن الملجأ، لم تكن بمنأى عن القصف، وأن هناك الكثيرون قتلوا أو جرحوا وهم يبحثون عن ملاذ في المناطق التي يحميها القانون الدولي الإنساني.وقال إن الحصار الحالي المفروض على قطاع غزة هو عبارة عن عقاب جماعي، ما يعني أن الخدمات الأساسية تنهار، وأن الأدوية والمياه والغذاء والوقود تنفذ، وأن شوارع غزة باتت ممتلئة بمياه المجاري، ما يمثل خطرا صحيا في القريب العاجل، إلى جانب انقطاع الاتصالات الذي يعني أن سكان غزة لن يتمكنوا من التواصل مع أحبائهم داخل وخارج غزة حتى يعرفوا أنهم على قيد الحياة، وهم لا يعرفون إن كانوا سيحصلون على الخبز، وشعروا أنه قد تم التخلي عنهم وقد قطعوا عن العالم.وشدد لازاريني على ضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني، الذي يعني أن المدنيين والبنى التحتية المدنية لا بد أن يحظوا بالحماية في كل مكان ووقت، وأنهم بحاجة إلى تقديم المساعدة بشكل حقيقي دون عراقيل بما يشمل الوقود الذي يجب أن يصل إلى قطاع غزة إلى جانب الموارد الأخرى، بالإضافة إلى وقف إطلاق نار إنساني آني، والعمل على التوصل لحل سياسي قبل فوات الأوان.ودعت ممثلة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة لوقف إطلاق النار لضمان وصول المساعدات الإنسانية، والكهرباء، والماء، وعودة خدمات الاتصالات والانترنت.وأشارت إلى أن مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستشفيات والمدارس أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني، ويصعد من أزمة النازحين الذي لجئوا إلى هذه المناطق التي تعتبر محمية وفقا للشرائع الدولية.ولفتت إلى أن استمرار العدوان على قطاع غزة من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.وشددت على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن قرارا بوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، حتى يتم إنقاذ الوضع الكارثي الذي يعاني منه أهالي قطاع غزة.كما طالبت بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هجمات المستعمرين بحق المواطنين في الضفة، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة.وقالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" كاثرين راسل، إن 420 طفلا في قطاع غزة يقتلون يوميا منذ بدء العدوان، فيما قتل 37 طفلا في الضفة بما فيها القدس منذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر.وأضافت أن جيش الاحتلال الاسرائيلي شن هجمات ضد 21 مركزا للرعاية الصحية، فيما أصبح 12 مستشفى من أصل 35 في غزة خارج الخدمة، إضافة إلى تعرض 221 مدرسة للقصف، وتعرض نحو 177 ألف وحدة سكنية للتدمير الكلي أو الجزئي.ولفتت راسل إلى أن هناك ندرة في المياه القابلة للشرب جراء العدوان، كما أصبحت نحو 55% من البنى التحتية الخاصة بالمياه بحاجة إلى إعادة التأهيل والإصلاح، كما أن المنشآت التي تعمل على تحلية المياه أصبحت قدرتها لا تتجاوز الــ5%.وأكدت أن نقص المياه سيؤدي إلى إصابة المدنيين بمن فيهم الأطفال بالعديد من الأمراض نتيجة تناولهم للمياه غير الصالحة للشرب.وأشارت إلى أن استمرار العدوان سيؤثر على الأطفال على المدى القصير والطويل، وسيحد من تطور قدراتهم العقلية والجسدية.وناشدت راسل، مجلس الأمن بضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، لضمان وصول المساعدات الإنسانية، والمياه، والكهرباء، الوقود.وأعرب وزير الشؤون الخارجية لدولة البرازيل ماورو فييرا عن قلقه إزاء ما يحدث في قطاع غزة، وأنه لا يمكن لأي إنسان أن يدافع عنه في إطار القانون الدولي، مبيناً أن آلاف المدنيين بما في ذلك أطفال يعاقبون، حيث وصل عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة إلى أكثر من 3000.وأشار إلى أن المسؤولية ملقاة على مجلس الأمن لأن فاتورة عدم التصرف باهظة، منوهاً أن الخطوات التي اتخذتها هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها لا تذهب إلى الحد الذي نحتاج إليه، حيث إن تصعيد النزاع يجعل الوضع أصعب مع مرور الوقت، مؤكداً على الحاجة لتوصيل المساعدة الإنسانية بشكل متواصل.وأكد ضرورة تصرف المجلس بشكل عاجل، وإنهاء العنف، حتى يتم التمكن من توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، مشيراً إلى أن الجراحات تجرى الآن دون تخدير وأن الأرواح تزهق بسبب نقص الطاقة، إلى جانب ندرة المياه والغذاء في غزة. وفا