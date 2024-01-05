الجمعة 05 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جلسة عامة للجمعية العامة بشأن الوضع في غزة الثلاثاء

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غزة
 أبلغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس فجر اليوم الجمعة، الدول الأعضاء، أنه سيعقد جلسة عامة للجمعية العامة يوم الثلاثاء 9 كانون الثاني بشأن فلسطين.اضافة اعلان

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمعية، أن الاجتماع، الذي سيعقد في قاعة الجمعية العامة، سببه استخدام حق النقض من قبل أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في 22 كانون الأول الماضي.

وأضاف البيان، أن الجمعية العامة ستناقش الوضع الذي تم فيه استخدام حق النقض (الفيتو) خلال الجلسة رقم (9520) لمجلس الأمن في إطار بند جدول الأعمال المعنون "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين".

يذكر، أن مجلس الأمن اعتمد قرارا في ذلك اليوم بشأن المساعدات إلى غزة مع تصويت الولايات المتحدة والاتحاد الروسي بالامتناع، وليس الفيتو، لكن ما تم خلال تلك الجلسة، هو تصويت الولايات المتحدة بالرفض (الفيتو)، على تعديل تقدم به الاتحاد الروسي على مشروع القرار وحصل على عشرة أصوات مؤيدة.
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