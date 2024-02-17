"جماعات الهيكل" تستغل العدوان على غزة لإثارة منع دخول الفلسطينيين "للأقصى" برمضان

نادية سعد الدين

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عمان- بدأت مُبكراً معركة الاحتلال الداخلية بشأن دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان الفضيل، نتيجة استغلال الجماعات اليهودية المتطرفة العدوان ضد قطاع غزة لإثارة مطالب منع اقترابهم من باحاته، مقابل السماح للمستوطنين بالصلاة فيه وصولاً للسيطرة الكاملة عليه، في إطار هدف تهويد القدس المحتلة الذي تجدد بالتزامن مع المقترحات الغربية لمرحلة ما بعد الحرب.وعلى وقع تهديد الاحتلال باجتياح رفح إذا رفضت حركة "حماس" الهدنة المؤقتة، مقابل تأكيد المقاومة الفلسطينية بأنها "لن ترضى بأقل من وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من القطاع"، فإن حكومة الحرب تجتمع غداً لحسم الخلاف الإسرائيلي الداخلي فيما يتعلق بدخول المصلين من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إلى المسجد الأقصى.ويبدو أن المعركة المتفجرة داخل الكيان المُحتل بشأن "الأقصى" قد أضافت المزيد من التوتر والخلاف بين وزراء حكومة الحرب حول "صفقة" تبادل ألأسرى، في الوقت الذي يستعد فيه الوفد الإسرائيلي للتوجه الأسبوع المقبل إلى قطر لإجراء مباحثات حولها، بينما تُحمل "حماس" مسؤولي الاحتلال بإفشال جهود إحراز تقدم لجهة وقف إطلاق النار في غزة.وفي أعقاب رفضه لأي مقترح لإقامة الدولة الفلسطينية؛ فإن المتطرف "إيتمار بن غفير" يطالب بمنع دخول المصلين من الضفة الغربية إلى "الأقصى"، بما يؤدي تبني حكومة الحرب لمطلبه إلى إشعال الأوضاع المُحتقنة في الضفة الغربية وتحويل القدس المحتلة إلى ساحة حرب جديدة إلى جانب عدوان الاحتلال ضد غزة.بينما تقدم أوساط أمنية إسرائيلية حلولاً وسطاً لمنع تفجير الأوضاع في القدس المحتلة، بالسماح بإدخال المصلين للمسجد الأقصى وفق قيود يحددها الاحتلال، في ظل خلاف داخل مؤسستها حول العمر المسموح بدخوله، سواء من سن 45 فما فوق أم من سن 60 سنة فما فوق، مقابل المنع المطلق بالنسبة لبعضهم من أنصار "جماعات الهيكل" المزعوم المتطرفة.وبالتزامن مع ذلك؛ لا تتوقف تهديدات الاحتلال بشأن الهجوم على رفح، جنوب قطاع غزة، للضغط على المقاومة الفلسطينية للقبول بالهدنة المؤقتة، غير أن المقاومة تصر على موقفها الثابت بضرورة وقف العدوان الكامل وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.وقال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إن حركته استجابت طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الوسطاء من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار الظالم والسماح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار.وأضاف هنية، في تصريح أمس، إن الحركة أبدت مرونة كاملة في التعامل مع هذه القضايا ولكن من الواضح حتى الآن أن الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم الشعب الفلسطيني، بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.وأكد هنية إن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع الهمجية والالتزام بإعادة الإعمار وكلها متطلبات إنسانية ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية وعلى الاحتلال أن ينصاع لها.واعتبر أن تحقيق "صفقة" تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، خصوصاً القدامى وذوي الأحكام العالية، هو هدف من أهداف المفاوضات ولا يمكن القفز عن ذلك.وأشار إلى أن الحركة تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية إلا أنها لن تفرط بتضحيات الشعب الفلسطيني العظيمة وإنجازات مقاومته الباسلة، والتي ستعمل بكل الوسائل المتاحة لوقف حمام الدم الذي يقوم به العدو على مدار الساعة ضد الشعب الأعزل.في حين توقعت وسائل إعلام الاحتلال بأن يغادر وفد إسرائيلي إلى قطر خلال الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة جديدة لتبادل الأسرى، وسط ترجيحها بإمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، قبل حلول شهر رمضان المقبل، وفق مزاعمها.وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها؛ فإن مسودة الاقتراح المطروحة تتضمن بأن تستمر المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار 6 أسابيع، ومع ذلك يبدو أن الخلاف مستمر بشأن مدة وقف إطلاق النار.يأتي ذلك في غضون استمرار عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، بارتكاب عشرة مجازر ضد العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 112 شهيداً و157 جريحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة عدوانه إلى 28775 شهيداً و 68552 إصابة منذ السابع من تشرين ألأول (أكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.وقالت "الصحة الفلسطينية" إن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز عددا كبيرا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة بمجمع ناصر الطبي وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية، حيث أبقت على 4 كوادر طبية مع 120 مريضاً في المبنى القديم وتتركهم بلا كهرباء أو ماء وطعام.وما تزال الكهرباء مقطوعة عن المشفى نتيجة توقف المولدات مما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج إلى أكسجين، بالتزامن مع قيام جيش الاحتلال بمنع شاحنتي مساعدات من منظمة الصحة العالمية من دخول المشفى بعد وصولهما على بعد 200 متر من البوابة.بينما يواصل جيش الاحتلال حصار مشفى "الأمل"، بخان يونس، وإطلاق القذائف المدفعية صوبه، بالتزامن مع شن الغارات الكثيفة على مدينتي خان يونس ورفح، فضلاً عن استهداف مخيم النصيرات وشرق دير البلح، وسطاً، بدون أن يسلم شمال القطاع من قصفه الجوي الهمجي، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.