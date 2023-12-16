السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جماعة الحوثي: نفذنا عملية على أهداف حساسة جنوب فلسطين

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جماعة الحوثي: نفذنا عملية على أهداف حساسة جنوب فلسطين
قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع إن مقاتلي الجماعة "نفذوا عملية ضد أهداف حساسة جنوب فلسطين المحتلة" بدفعة من المسيّرات.

وأضاف أن الجماعة "ستواصل عملياتها ضد الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه على غزة"، وفق تعبيره.اضافة اعلان

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