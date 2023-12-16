جماعة الحوثي: نفذنا عملية على أهداف حساسة جنوب فلسطين

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قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع إن مقاتلي الجماعة "نفذوا عملية ضد أهداف حساسة جنوب فلسطين المحتلة" بدفعة من المسيّرات.وأضاف أن الجماعة "ستواصل عملياتها ضد الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه على غزة"، وفق تعبيره.