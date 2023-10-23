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الإثنين 23 تشرين الأول 2023
2:08 ص
جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل بالاخلاء الفوري
قصف غزة
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل.
وقال المتحدث أشرف القدرة: "جميع مستشفيات قطاع غزة تلقت تحذيرات من الاحتلال، وهناك مخاوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة أكبر من مستشفى المعمداني". وكالات
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