الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل بالاخلاء الفوري

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قصف غزة
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل.

وقال المتحدث أشرف القدرة: "جميع مستشفيات قطاع غزة تلقت تحذيرات من الاحتلال، وهناك مخاوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة أكبر من مستشفى المعمداني". وكالات اضافة اعلان
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