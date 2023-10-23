جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل بالاخلاء الفوري

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل.وقال المتحدث أشرف القدرة: "جميع مستشفيات قطاع غزة تلقت تحذيرات من الاحتلال، وهناك مخاوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة أكبر من مستشفى المعمداني". وكالات