جنرال إسرائيلي سابق عن اليوم 108: موجة أخرى من زلزال 7 أكتوبر

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قال جنرال إسرائيلي سابق، الثلاثاء، إن مقتل 21 جنديا في يوم واحد يعد موجة أخرى من زلزال 7 أكتوبر، في إشارة إلى اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى".ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن الجنرال أهارون زئيفي فركاش، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" الأسبق، أن العملية التي سقط فيها 21 جنديا تعد "أحد توابع زلزال السابع من أكتوبر الماضي".وأوضح الجنرال زئيفي فركاش، وهو أحد أعضاء فريق التحقيق التابع للجيش الإسرائيلي في أحداث "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن "مقتل 21 جنديا يعد حلقة من حلقات زلزال عملية حماس، التي سمح لها الجيش الإسرائيلي القيام بها خلال العام الماضي".وكان رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، قد أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الجيش سيحقق في واقعة مقتل 21 جنديا إسرائيليا ويستفيد من الحادث.