جنوب أفريقيا تحذر مواطنيها من القتال إلى جانب إسرائيل

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حذرت حكومة جنوب إفريقيا مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزةبأنهم قد يواجهون المحاكمة في الداخل، فيما دان رئيس الدولة سيريلرامافوسا، مجدداً الهجوم الإسرائيلي على غزة، واصفاً إياه بالإبادة جماعية.ووفقاًلـ(يورو نيوز)، قالت وزارة الخارجية، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقاريرالتي تفيد بأن بعض مواطني جنوب إفريقيا انضموا إلى الجيش الإسرائيلي للقتالفي غزة، أو أنهم يفكرون في القيام بذلك.وأكدت أن مثل هذه الأفعال يمكن أن تساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية،مما يجعلها عرضة للمحاكمة في جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن السلطات في البلادتتعقبهم.وأضافت الوزارة أن المواطنين المتجنسين معرضون أيضاً للتجريد من جنسيتهم الجنوب أفريقية إذا شاركوا في حرب لا تدعمها البلاد أو توافق عليها.-(بترا)