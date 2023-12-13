"جنون نتنياهو" يثير مخاوف العالم

نادية سعد الدين

اضافة اعلان

يثير "جنون" رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، مخاوف العالم وفزعه من تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إزاء تشبثه بمعادلة صفرية للفوز وإنكار الهزيمة، حتى بعد انكسارات لواء "النخبة"، صاحب القوة التي لا تقهر، وفشل مهامه في قلب شمال قطاع غزة، مما دفع الاحتلال لمداراتها بارتكاب زهاء 25 مجزرة وحشية بيومين فقط بحق الضحايا المدنيين.ويجسد تلك المخاوف، المتأخرة بشهرين، تقاطر أكثر من ثلاثة أرباع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 153 دولة من إجمالي 193، حول وقف إطلاق النار في القطاع، مثلما تعبر عنها تصريحات الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، التي تنم عن إحباط شديد تجاه سلوك حكومة الاحتلال المتطرف، بدعوة تغييرها، ولكنها لا تكفي لتغيير موقفه الداعم لاستمرار الحرب على القطاع وارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين، فهي خلافات وقتية تفجرت للعلن، ولن تلغي الحلف الإستراتيجي الثنائي.غير أن الاحتلال لا يصغي إلا لصوت القتل والإبادة؛ فصعد عدوانه الدموي في الضفة الغربية التي شيعت جثامين شهداءها السبعة، على وقع تهديد "نتنياهو" بمواجهة مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي أثار تنديد فلسطيني واسع.كما واصل الاحتلال حرب الإبادة في قطاع غزة، التي تستهدف المدنيين العزل في ظل انعدام صورة النصر لجيش الاحتلال، أسوة بما سمي "الأربعاء الأسود"، حينما دفع بأقوى جنوده في صفوف لواء "غولاني" إلى ساحة المعركة الشمالية لأداء مهام عجز عنها جيشه النظامي، ولكنهم رجعوا بجثامين عشرة جنود لقوا حتفهم على يد المقاومة الفلسطينية، وهو أكبر عدد من القتلى تعلن عنه سلطات الاحتلال خلال يوم واحد، ما يرفع حصيلة خسائر جيس الاحتلال منذ الـ7 من أكتوبر إلى 444، وفق المعلن عنه.وتداولت مواقع الاحتلال أنباء شروع الاحتلال بضخ مياه البحر في الأنفاق بغزة، تحت مزاعم تدمير البنية التحتية لحركة "حماس"، والذي يمكن أن يستغرق أسابيع، مما قد يعرض استخدام مياه البحر لإغراق الأنفاق إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر، فيما اعتبر مراقبون هذا الأمر في إطار الحرب النفسية ضد أهالي قطاع غزة.بينما تواصلت الغارات الجوية الكثيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما أدى لارتقاء العديد من الشهداء والجرحى، الذين وصل عددهم إلى 18412 شهيدا وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على القطاع.وارتقى 25 شهيدا على الأقل وعشرات الجرحى في قصف قوات الاحتلال عدة منازل لعائلات فلسطينية كاملة، بحي الدرج في غزة، كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على حي الشجاعية شرق المدينة، واستهدفت مدفعيته المنازل في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال القطاع.وواصلت قوات الاحتلال محاولات التوغل أكثر في مدينة خان يونس وقصفت طائراتها منزلا لعائلة فلسطينية ما أدى لاستشهاد تسعة من أفرادها، كما ارتقى شهيدان وعدد من الإصابات جراء قصف منزل لعائلة أخرى عامر في المخيم وشهيدين و7 إصابات متوسطة جراء إستهداف منزل لعائلة ثالثة في معسكر خان يونس، و4 شهداء وعدد من الإصابات، جراء استهداف منزل جنوبي المدينة.وتكررت مشاهد جرائم الاحتلال في وسط القطاع، باستهدافه الأبنية السكنية التي أدت لارتقاء العديد من الشهداء، بالتزامن مع اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان ونقلته الى جهة غير معلومة خارح المستشفى، بالإضافة إلى أكثر من 70 فلسطينيا من الكوادر الطبية.وبالسيطرة على مشفى كمال عدوان؛ فإنه يخرج عن الخدمة بعد خروج المشفى "الإندونيسي"، بينما أصبح مشفى "العودة" محاصرا.وفي الأثناء؛ يستمر عدوان الاحتلال على جنين بالضفة الغربية، بارتقاء 7 شهداء والعديد من الجرحى، خلال مواجهات عنيفة أطلقت خلالها قوات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء جنين ومخيمها، ودفعت بتعزيزات عسكرية في عدة أحياء، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيرة.وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن قوات الاحتلال احتجزت طواقمه ومنعتهم من الدخول إلى مخيم جنين لإخماد حريق نشب بأحد المنازل الفلسطينية بعد تعرضه لقصف من طائرة مسيرة، ومركبة تعرضت لقصف إسرائيلي بصاروخ أنيرجا.وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 100 شاب من جنين ومخيمها كحصيلة أولية، وقد أفرج عن عدد منهم بعد تعرضهم لعمليات تحقيق ميداني، فيما أستمرت عمليات الاعتقال لمساء أمس.وأشار إلى أن هذا العدوان يأتي في إطار العدوان الشامل والمستمر على الشعب الفلسطيني، وتصاعد حملات الاعتقال في الضفة الغربية.وأوضح نادي الأسير، أن حصيلة حالات الاعتقال في محافظة جنين بعد 7 تشرين أول (أكتوبر)، بلغت أكثر من (400)، علما أن حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.وأشار إلى أن محافظة جنين تشهد منذ بداية العام الماضي، تصاعدا في عمليات الاعتقال بما يرافقها من جرائم مروعة، وإعدامات ميدانية، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة التي طالت المنازل، والبنى التحتية.وبين أن حملات الاعتقال استهدفت كافة الفئات، وغالبية من تم اعتقالهم هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال عدة مرات، إلى جانب استهداف عائلات الشهداء، والمعتقلين، والمطاردين.يأتي ذلك بالتزامن مع قيام قوات الاحتلال بهدم بناية سكنية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، جنوب المسجد الأقصى المبارك، أدت إلى تشريد 4 عائلات فلسطينية، تضم 36 فردا، بينهم أطفال وكبار السن، بعد اقتحام الحي والدفع بتعزيزات عسكرية، والشروع بهدم البناية السكنية.وبحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، ففي عام 2022، هدم الاحتلال 1,058 مبنى فلسطينيا (353 مبنى سكني و705 منشآت)، معظمها في القدس المحتلة.