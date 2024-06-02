جهود دبلوماسية للعودة للمفاوضات.. ورفض مصري لتواجد الاحتلال بمعبر رفح

نادية سعد الدين

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عمان - التئم اجتماع ثلاثي، مصري أميركي صهيوني، أمس في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح، وسط رفض مصري لأي تواجد للاحتلال فيه، مقابل طرح أوروبي لتسلم السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارته، في ظل جهود مصرية مكثفة للعودة لمفاوضات تبادل الأسرى في إطار الطرح الأميركي الأخير.ويتركز الاجتماع الثلاثي على ضرورة إعادة فتح معبر رفح أمام نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وتجري محادثات فتح المعبر في ذروة التوتر الأمني بين مصر وسلطات الاحتلال بسبب مناورة رفح واحتلال المعبر وحادث إطلاق النار بين جنود جيش الاحتلال وجندي مصري أدت إلى استشهاده مؤخرا.يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الانقسام داخل الكيان المحتل بشأن الموقف من خطة الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، بين المؤيدين لها بدعم التظاهرات الاحتجاجية الآخذة بالاتساع لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبين المعارضين المدفوعين من زمرة المتطرفين تحت طائلة التهديد بإسقاط حكومة الاحتلال، في حال موافقتها.وعلى وقع إعلان "طوارئ غزة" جباليا بشمال القطاع منطقة منكوبة، فقد هدد الوزيران المتطرفان في حكومة الاحتلال، "بتسلئيل سموتريتش" و"إيتمار بن غفير"، بحل الائتلاف اليميني الحاكم وإسقاط الحكومة إذا ما وافقت على المقترح الذي عرضه الرئيس "بايدن"، لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن صفقة تبادل أسرى.جاء ذلك فيما عبر وزراء وأعضاء "كنيست" الاحتلال، سواء من الائتلاف أم المعارضة، عن رفضهم لصفقة قد تؤدي إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها حكومة الاحتلال على قطاع غزة المحاصر منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.ونسف الوزير المتطرف "سموتريتش"، رئيس حزب "الصهيونية الدينية" المتشدد، كل مضمون خطة "بايدن" حينما أكد بأنه لن يوافق على إنهاء الحرب قبل تدمير "حماس"، ولا على انسحاب جيش الاحتلال وعودة سكان غزة إلى شمال القطاع، ولا للإفراج بالجملة عن الأسرى (الفلسطينيين)، وفق مزاعمه.وبالمثل؛ هدد "بن غفير" بحل الحكومة، مؤكدا رفضه المطلق لإنهاء الحرب بدون القضاء التام على "حماس"، منبها بأنه إذا "نفذ رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، الصفقة غير الشرعية والتي تعني نهاية الحرب والتخلي عن هزيمة "حماس"، فإن حزب "عوتسما يهوديت" سيحل الحكومة".ومن المعارضة أيضا، قال رئيس حزب "اليمين الرسمي"، غدعون ساعر، إن "الاتفاق الذي ينتهى ببقاء حماس كقوة حاكمة وعسكرية في غزة، يعني أن التهديد الذي يواجه الكيان المحتل بشكل عام سيظل قائما؛ وستكون هذه هزيمة له وانتصارا لحماس وستكون عواقبه بعيدة المدى".كما عبرت الوزيرة المتطرفة، "أوريت ستروك"، عن رفضها للمقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي، والذي وصفته بأنه "صفقة استسلام أخرى، لإنقاذ "حماس"، بينما يترك الأسرى من دون أي وسيلة لإطلاق سراحهم سوى إنهاء الحرب".بدوره، انتقد زعيم المعارضة، "يائير لبيد"، تهديدات بن غفير وسموتريتش (بإسقاط الحكومة)، والتي تنم برأيه عن فساد حكومة الاحتلال وإهمالها وتخليها التام عن الأمن القومي للكيان المحتل، وفق ما ورد على لسانه.وبحسب أوساط أمنية صهيونية، فإن خطاب "بايدن" يسهم في تغيير قواعد اللعبة، بغض النظر عن رد حماس، وذلك عبر إيصاله رسالة مفادها بأن حكومة الاحتلال ستتحمل العواقب إذا رفضت المقترح الأميركي.وعلى عكس ما جاء في خطاب "بايدن"، قال مكتب "نتنياهو"، إن الأخير "يصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها".فيما قالت حركة "حماس"، إنها ستتعامل "بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين إلى أماكنهم، وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى".ويصر "نتنياهو" على وقف مؤقت لإطلاق النار، من دون إنهاء الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة، بينما تطالب "حماس" بإنهاء عدوان الاحتلال، وانسحاب جيش الاحتلال، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى.وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، الذي أدى لارتقاء 36379 شهيدا و82407 إصابات، أغلبهم من الأطفال والنساء، وسط إعلان "طوارئ غزة" جباليا، بشمال القطاع، منطقة منكوبة.وقال رئيس لجنة طوارئ البلديات شمال غزة، ناجي سرحان، إن جيش الاحتلال قام بتدمير 50 ألف وحدة سكنية وتجريف شبكات الصرف والطرقات بمعظم بلديات شمال قطاع غزة.وأضاف سرحان، في تصريح له أمس، أنه تم تدمير 35 بئرا للمياه والمدارس ومرافق الأونروا، مشددا على أن "مجاعة وشيكة باتت تهدد شمال غزة"، معلنا "مخيم جباليا وبلدة بيت حانون شمال القطاع مناطق منكوبة"، وعلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل العاجل.وكشف انسحاب جيش الاحتلال من مخيم جباليا ومحيطه، يوم الجمعة الماضي، عن دمار هائل وكبير، وذلك بعد عملية عسكرية واسعة، فيما تصاعدت التحذيرات من مخاطر مخلفات الاحتلال، ودعوات لتجنبها من أجل التعامل معها من قبل الجهات المختصة.وخلف جيش الاحتلال دمارا واسعا في منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، بعد الانتهاء من عمليته العسكرية البرية التي انطلقت في 12 أيار (مايو) الماضي، وتوسعت بعد ثلاثة أيام عقب معارك شرسة خاضها مع فصائل المقاومة الفلسطينية.