الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيبوتي تعلن إنقاذ طاقم سفينة أصيبت بهجوم حوثي في باب المندب

طاقم السفينة المتضررة بعد وصولهم إلى جيبوتي (منصات هيئة ميناء جيبوتي)
طاقم السفينة المتضررة بعد وصولهم إلى جيبوتي (المصدر: منصات هيئة ميناء جيبوتي)

أعلنت هيئة ميناء جيبوتي، الإثنين، إنقاذ طاقم السفينة "روبيمار" التي تعرضت لهجوم مساء الأحد جنوبي البحر الأحمر، بحسب بيان صادر عن هيئة الميناء.

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وقالت الهيئة في بيان لها عبر منصة "إكس"، إن قبطان وطاقم السفينة اضطروا لمغادرتها وتركها في عرض البحر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.


وأوضحت الهيئة أن طاقم السفينة، التي كانت تحمل أسمدة، يتألف من 24 فرد تم إنقاذهم بواسطة سفينة عابرة، وهم 11 سورياً و6 مصريين و4 فلبينيين و3 هنود، بحسب البيان.


وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد قالت إن سفينة أصيبت بأضرار طفيفة في السطح، بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة في البحر الأحمر على بعد 60 ميلاً بحرياً شمالي جيبوتي.



وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت في وقت سابق، الإثنين، استهداف سفينتين أمريكيتين في خليج عدن، بصواريخ بحرية، الأولى هي سفينة "سي تشامبيون" والأخرى "نافيس فورتونا".


وأعقب ذلك إعلان الميليشيا إسقاط طائرة أمريكية من نوع (MQ9) بصاروخ أرض جو محلي الصنع في الحديدة.


وأكدت الميليشيا الحوثية أن عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ستكون متصاعدة ولن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن غزة.

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