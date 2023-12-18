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الإثنين 18 كانون الأول 2023
10:36 م
جيش الاحتلال: صواريخ أطلقت من سوريا سقطت في مناطق مفتوحة بالجولان
أرشيفية
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عدة صواريخ أطلقت من سوريا سقطت في مناطق مفتوحة من الجولان دون تفعيل صفارات الإنذار.
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