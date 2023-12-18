الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال: صواريخ أطلقت من سوريا سقطت في مناطق مفتوحة بالجولان

أرشيفية
أرشيفية

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عدة صواريخ أطلقت من سوريا سقطت في مناطق مفتوحة من الجولان دون تفعيل صفارات الإنذار.اضافة اعلان
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