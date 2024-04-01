جيش الاحتلال يؤكد وقوع أضرار بأحد المباني في إيلات بعد سقوط مسيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، أنه رصد مسيرة قادمة من الشرق، وأنها سقطت في مدينة إيلات وأحدثت ضررا ماديا بأحد المباني دون إصابات.

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات عقب إطلاق صافرات الإنذار.

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وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بإصابة أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي في مدينة إيلات جنوب إسرائيل بطائرة مسيرة بعد إعلان اعتراض جسم طائر في سماء المدينة.



وسبق أن كانت إيلات، الواقعة على البحر الأحمر، هدفا لصواريخ ومسيرات بعيدة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن؛ تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.