جيش الاحتلال يحقق الانتصار على الجرحى والخدج بالمستشفيات

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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المستشفيات بما فيها من جرحى وأطفال خدج لتحقيق أي انتصار بمعركته ضد قطاع غزة والتي لم يحقق أي انتصار عسكري فعلي فيها.فقد قصفت طائرات الاحتلال ودباباته وقناصوه مشافي وغرف عناية مركزة وسيارات إسعاف، ومنع سكان القطاع حتى من دفن موتاهم بينما العالم ما يزال يتحدث عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".واقتحم جيش الاحتلال فجر أمس مستشفى الشفاء ورغم نفيه حصول أي احتكاك بين عناصره والمتواجدين في المستشفى، الا أن مرضى ومقيمين في المستشفى أكدوا أن قوات الاحتلال فتشت كافة غرفه وأحتجزت عددا من الشبان.وفي الامم المتحدة طالب منسقها للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أمس باتخاذ إجراءات فورية لوقف المذبحة في غزة، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية أكبر مستشفى في الأراضي الفلسطينية.وقال غريفيث، في بيان في أعقاب اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء، في غزة "بينما تصل المذبحة في غزة إلى مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يواصل العالم المشاهدة بصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار، ويموت الأطفال الخدج، ويحرم السكان بأكملهم من وسائل البقاء الأساسية. ولا يمكن السماح باستمرار هذا الأمر".إلى ذلك أكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، خلال مؤتمر صحفي من مجمع ناصر الطبي في خان يونس، أن "القوات الإسرائيلية موجودة في أقسام مستشفى الشفاء منذ عشر ساعات متواصلة، وقامت بتفتيش كل الطواقم الطبية والمرضى والمرافقين، كما اعتقلت بعضا ممن كانوا فيه".كما شدد على أن المستشفى تعرض خلال الفترة السابقة "لثمانية اعتداءات كبيرة".بدوره، نفى مكتب الإعلام الحكومي بغزة أمس صحة ما قالته دولة الاحتلال حول توفير ممرات خروج آمنة من المستشفى، مضيفا أن القوات الإسرائيلية أعدمت ميدانياً أكثر من 30 شخصا حاولوا الخروج من المستشفى، مشددا في بيان على أن "أكاذيب الإحتلال عن وجود ممرات آمنة هي مجرد دعاية وادعاءات ليس لها أساس من الصحة".كذلك، طالب دول العالم بالتدخل من أجل وقف ممارسات الإحتلال التي وصفها بأنها جريمة حرب وجريمة ضد الأخلاق والإنسانية.يذكر أن أكثر من 3 آلاف مريض وفرق طبية فضلا عن نازحين ما زالوا عالقين في المجمع الذي غرق منذ أيام في حصار مطبق من قبل جيش الاحتلال.إلى ذلك دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة أمس اقتحام المستشفى، مشيرا إلى أنه قام بتحويل المجمع إلى ثكنة عسكرية ومركز للاعتقال والتعذيب للمرضى والنازحين وفرق الرعاية الطبية.وأعرب المرصد عن قلقه إزاء حدوث عمليات قتل وجرائم إعدام نتيجة سماع إطلاق نار متقطع داخل المجمع الطبي منذ أن تم اقتحامه.ومنذ أيام عدة يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وجميع المستشفيات في القطاع إلى هجمات مستمرة بالقصف من قبل الجيش الإسرائيلي بزعم وجود مراكز للمسلحين الفلسطينيين، وذلك على الرغم من نفي المكتب الإعلامي الحكومي في غزة هذا الادعاء مرارا.وفي بيانه، أوضح المرصد الأورومتوسطي أن مجمع الشفاء الطبي لم يشهد أي إطلاق نار إلا من قبل قوات الاحتلال عند الاقتحام.وأشار إلى أن جيش الإحتلال هو الجهة الوحيدة التي تتحكم في الوضع داخل المجمع، وذلك في ظل حجب المعلومات من قبل مسؤولي وزارة الصحة وعدم السماح لأي أطراف دولية -بما في ذلك المنظمات الأممية- بالوجود داخله. وهذا يثير شكوكا مسبقة بشأن الرواية التي ستصدر لاحقا.وأضاف أن مزاعم الاحتلال بشأن استخدام مجمع الشفاء لأغراض عسكرية لا تحتاج إلى هذا الوقت الطويل للتفتيش والاقتحام للكشف عنها، وبالتالي، يثير طول فترة وجود الجيش داخله مخاوف من ترتيب مسرحية مصطنعة، وفقا لتعبيره.وطالب المرصد الأورومتوسطي قوات الاحتلال بمغادرة مجمع الشفاء فورا، والالتزام بتعهداتها وفقا للقانون الدولي المتعلق بالنزاعات والحروب، حيث ينص هذا القانون على أنه يتوجب على أطراف النزاع ضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة والصحة ومرافقهم وعدم فرض أي قيود على عملهم.-(وكالات)