جيش الاحتلال يسحب اللواء 55 مظليين من خانيونس

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، انسحاب اللواء 55 مظليين بقواتالاحتياط من منطقة خانيونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا الى أنه تم تبديل اللواءبوحدات أخرى.إلى جانب ذلك، أقر جيش الاحتلال في بيان، إصابة 5 ضباط وجنود في غزة. -(بترا)