الخميس 01 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يسحب اللواء 55 مظليين من خانيونس

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أرشيفية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، انسحاب اللواء 55 مظليين بقوات
الاحتياط من منطقة خانيونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا الى أنه تم تبديل اللواء
بوحدات أخرى.اضافة اعلان

إلى جانب ذلك، أقر جيش الاحتلال في بيان، إصابة 5 ضباط وجنود في غزة. -(بترا)
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