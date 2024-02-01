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الخميس 01 شباط 2024
6:26 م
جيش الاحتلال يسحب اللواء 55 مظليين من خانيونس
أرشيفية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، انسحاب اللواء 55 مظليين بقوات
الاحتياط من منطقة خانيونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا الى أنه تم تبديل اللواء
بوحدات أخرى.
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إلى جانب ذلك، أقر جيش الاحتلال في بيان، إصابة 5 ضباط وجنود في غزة. -(بترا)
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