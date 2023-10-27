جيش الاحتلال يشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء غزة

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قالت وسائل إعلام أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن طائراته هجمات "مكثفة وغير مسبوقة" على كافة أرجاء قطاع غزة.وأضافت أن غزة تشهد بالفعل القصف الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب.-(وكالات)