الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء غزة

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جيش الاحتلال يشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء غزة
قالت وسائل إعلام أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن طائراته هجمات "مكثفة وغير مسبوقة" على كافة أرجاء قطاع غزة.
وأضافت أن غزة تشهد بالفعل القصف الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب.-(وكالات)اضافة اعلان
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