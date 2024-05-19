 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يعترف بإصابة 44 جنديا وضابطا في معارك غزة

إصابة جندي إسرائيلي
إصابة جندي إسرائيلي - (أرشيفية)
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 44 جنديا وضابطا في معارك بأرجاء قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي؛ بينهم 8 جراحهم خطيرة.

وفي اليوم الـ226 من العدوان على غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على القطاع بعدما ارتكب في اليوم السابق مجزرة في مخيم جباليا أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى عقب تدميره حيا على رؤوس ساكنيه.اضافة اعلان
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