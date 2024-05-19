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الأحد 19 أيار 2024
3:19 م
جيش الاحتلال يعترف بإصابة 44 جنديا وضابطا في معارك غزة
إصابة جندي إسرائيلي - (أرشيفية)
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 44 جنديا وضابطا في معارك بأرجاء قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي؛ بينهم 8 جراحهم خطيرة.
وفي اليوم الـ226 من العدوان على غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على القطاع بعدما ارتكب في اليوم السابق مجزرة في مخيم جباليا أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى عقب تدميره حيا على رؤوس ساكنيه.
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الاحتلال
غزة
جيش الاحتلال
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