جيش الاحتلال يعترف بإصابة 44 جنديا وضابطا في معارك غزة

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وفي اليوم الـ226 من العدوان على غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على القطاع بعدما ارتكب في اليوم السابق مجزرة في مخيم جباليا أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى عقب تدميره حيا على رؤوس ساكنيه.