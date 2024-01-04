الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يعلن إجلاء أكثر من ألف جريح أصيبوا بغزة

جندي من قوات الاحتلال
جندي من قوات الاحتلال
اعترف جيش الاحتلال اليوم الخميس، بإجلاء أكثر من ألف جريح أصيبوا منذ بدء العدوان البري في قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الخميس، عن إصابة 19 جنديا في المعارك الدائرة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية.اضافة اعلان
وبحسب الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال، فقد ارتفعت حصيلة جرحاه إلى ألفين و290 جريحا، منذ الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وبدء العدوان على غزة.
وأعلنت المقاومة الفلسطينية، عن تنفيذها عدد من العمليات، التي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال، بما في ذلك عمليات قتل من المسافة صفر، بحسب بيانات منفصلة صدرت عن "كتائب القسام" و"سرايا القدس".
حيث قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن "مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوتين، في قوتين تابعتين للاحتلال متحصنتين داخل مبنيين وسط قطاع غزة".
وأوضحت "القسام" في بيان نشرته، اليوم الخميس، على منصة "تلغرام"، ان "مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل، وأوقعوهم بين قتيل وجريح شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".
كما استهدفت "كتائب القسام" 4 دبابات للاحتلال مستخدمة قذائف "الياسين 105" بمنطقتي "المحطة" و"الكتيبة" في مدينة "خان يونس" جنوبي قطاع غزة، بحسب بيان منفصل آخر.
بدورها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" أنها قصفت مدينة "عسقلان" ومستوطنات في غلاف غزة الشمالي "برشقة صاروخية مركزة".
واستهدفت السرايا آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ "آر. بي. جي" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب سلسلة بيانات مقتضبة اليوم الخميس.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1704392675681

سفينة تجارية تتعرض لهجوم من قبل الحوثيين في البحر الأحمر

منذ1 ساعة
sulmayni-explosion

داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن انفجاري كرمان في إيران

منذ3 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال ينسحب من مخيم نور شمس

منذ5 ساعة
6596963a4c59b7127c738240

"تايمز أوف إسرائيل": لا مباحثات إسرائيلية لتهجير أهالي غزة

منذ6 ساعة
254159

أميركا تعلن مسؤوليتها عن ضربة العراق

منذ6 ساعة
thumbs_b_c_4357a4275cac80bc42531925d710a62d

الاحتلال يعلن عن إصابة 19 جنديا

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

الأرقام هي التي تتحدث

موسى الساكت |اليوم

باب المندب: الأثر الاقتصادي العميق

رعد التل |اليوم
ترجمات
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
دمار خلفته قوات الاحتلال جراء الهجوم على غزة-(وكالات)

‏غزة، أرض مدمرة، وشعب مثكول‏

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 