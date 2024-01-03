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الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
9:24 م
جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع لحزب الله
أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق في جنوب لبنان (وكالات)
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بقصف جوي مواقع عدة تابعة لحزب الله اللبناني، كما استهدف بالمدفعية ما وصفها بالخلية الإرهابية في لبنان.-(وكالات)
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