جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع لحزب الله

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بقصف جوي مواقع عدة تابعة لحزب الله اللبناني، كما استهدف بالمدفعية ما وصفها بالخلية الإرهابية في لبنان.-(وكالات)