الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك غزة

إصابة ضابطين كبيرين من جيش الاحتلال في غزة
إصابة ضابطين كبيرين من جيش الاحتلال في غزة
أعلن جيش الاحتلال مقتل اثنين من جنوده خلال معارك اليوم في قطاع غزة.
وبمقتل الجنديين يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم إلى 532 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
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