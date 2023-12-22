الجمعة 22 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك غزة

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مقتل ضابط وجندي من قوات الاحتلال في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن مقتل ضابط وجندي من قواته في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.
كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة.اضافة اعلان
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