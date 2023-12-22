الجمعة 22 كانون الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
الجمعة 22 كانون الأول 2023
9:59 ص
جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك غزة
مقتل ضابط وجندي من قوات الاحتلال في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن مقتل ضابط وجندي من قواته في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.
كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة.
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
"الطوفان" يغرقهم.. إسرائيليون: خائفون من الجبهة الشمالية ونريد الإخلاء (فيديو)
منذ 19 دقيقة
مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن غزة
منذ2 ساعة
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لأكثر من 20 ألف شهيد
منذ3 ساعة
البنتاغون: أكثر من 20 دولة تنضم لتحالف تقوده واشنطن لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
منذ3 ساعة
لجنة حماية الصحفيين: حرب غزة "الأخطر على الإطلاق" بالنسبة للصحفيين
منذ7 ساعة
بينهم مهندس قنابل.. 3 شخصيات "ذات وزن كبير" تصرّ حماس على إطلاق سراحهم
منذ9 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
"الطوفان" يغرقهم.. إسرائيليون: خائفون من الجبهة الشمالية ونريد الإخلاء (فيديو)
العرب والعالم
|
منذ 19 دقيقة
أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين
اقتصاد
|
منذ1 ساعة
أكاديمية "أي بي أس" للتدريب الإعلامي تعقد ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "فن صناعة البودكاست"
أخبار محلية
|
منذ1 ساعة
مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن غزة
العرب والعالم
|
منذ2 ساعة
المنتخب الأولمبي يستدعي 27 لاعبا ويبدأ تدريباته غدا
كرة القدم
|
منذ2 ساعة
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لأكثر من 20 ألف شهيد
العرب والعالم
|
منذ3 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
موت إسرائيل
ترجمات
|
20 كانون الأول 2023
"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة (3-3)
ترجمات
|
18 كانون الأول 2023
كيف نرثي كل أطفال غزة؟
ترجمات
|
18 كانون الأول 2023
"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة (3-2)
ترجمات
|
17 كانون الأول 2023
"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة (3-1)
ترجمات
|
16 كانون الأول 2023
لماذا لن تتغير إسرائيل؟
ترجمات
|
15 كانون الأول 2023