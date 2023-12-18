الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 7 عسكريين في معارك اليوم بغزة

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جيش الاحتلال يعلن مقتل 7 عسكريين في معارك اليوم بغزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، مقتل جنديين آخريين في معارك شمال وجنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتلاه اليوم الاثنين إلى 7 ضباط وجنود.اضافة اعلان
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