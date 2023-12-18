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الإثنين 18 كانون الأول 2023
7:33 م
جيش الاحتلال يعلن مقتل 7 عسكريين في معارك اليوم بغزة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 7 عسكريين في معارك اليوم بغزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، مقتل جنديين آخريين في معارك شمال وجنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتلاه اليوم الاثنين إلى 7 ضباط وجنود.
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