جيش الاحتلال يقرر تقليص قواته بالحدود مع لبنان

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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص قواته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، وإن فرقا أمنية محلية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنية في هذه المناطق.