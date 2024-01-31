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الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
1:46 م
جيش الاحتلال يقرر تقليص قواته بالحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي في منطقة حدودية مع لبنان - (أرشيفية)
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص قواته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، وإن فرقا أمنية محلية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنية في هذه المناطق.
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لبنان
الجيش الاسرائيلي
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