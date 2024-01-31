الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يقرر تقليص قواته بالحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي في منطقة حدودية مع لبنان - (أرشيفية)
الجيش الإسرائيلي في منطقة حدودية مع لبنان - (أرشيفية)
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص قواته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، وإن فرقا أمنية محلية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنية في هذه المناطق.اضافة اعلان
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