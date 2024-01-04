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الخميس 04 كانون الثاني 2024
5:42 م
جيش الاحتلال ينسحب من مخيم نور شمس
جيش الاحتلال الإسرائيلي
أفادت قناة الجزيرة، اليوم الخميس، بانسحاب كامل جيش الاحتلال من مخيم نور شمس في الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت 40 ساعة.
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الاحتلال
الضفة
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