الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال ينسحب من مخيم نور شمس

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
أفادت قناة الجزيرة، اليوم الخميس، بانسحاب كامل جيش الاحتلال من مخيم نور شمس في الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت 40 ساعة.اضافة اعلان
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