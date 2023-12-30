السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال: 431 عسكريا يتلقون العلاج بينهم 44 في حالة حرجة

الجيش الإسرائيلي - (أرشيفية)
الجيش الإسرائيلي - (أرشيفية)
أفاد الجيش الإسرائيلي بأن 431 عسكريا جريحا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 44 في حالة حرجة.-(وكالات)اضافة اعلان
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