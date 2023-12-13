الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حاخام إسرائيلي: سيناء حتى نهر النيل جزء من أرض إسرائيل

6579a70c42360462237876af
حاخام إسرائيلي: سيناء حتى نهر النيل جزء من أرض إسرائيل
قال الحاخام الإسرائيلي اليميني المتشدد عوزي شرباف، إنه يجب عودة الاستيطان إلى غزة كما أن كلا من شبه جزيرة سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية.

أضاف الحاخام المتطرف خلال مؤتمر "الاستيطان في قطاع غزة"، الذي عقد بتل أبيب وبحضور أعضاء الكنيست، وفق صحيفة "هاآرتس" أنه أمام إسرائيل فرصة تاريخية عظيمة لإستعادة أراضيها التوراتية مرة أخرى.اضافة اعلان


وتابع: "قطاع غزة هي القضية وفي هذه المرحلة العظيمة لدينا فرصة تاريخية مع اقتراب مجئ المسيح، فنحن في أيام فتح لنا فيها فتح عظيم للاستمرار في تحرير أرض إسرائيل في جنوب البلاد في غزة وما حولها".

وأضاف قائلا: "لا شك إننا في حاجة إلى الصلاة وبذل كل ما في وسعنا من أجل تحرير منطقة سيناء بأكملها حتى نهر النيل، فهذه المنطقة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وهي مقدسة بقدسية أرض إسرائيل".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن دعوة الحاخام شرباف، لاستعادة سيناء مرة أخرى ليست المرة الأولى، حيث زعم من قبل أن سيناء حتى نهر النيل جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل.

وقالت الصحيفة التي تنتمي للتيار اليساري المعارض للحكومة الإسرائيلية، إن مجموعة كبيرة من الحاخامات يرون أن كارثة 7 أكتوبر فرصة لإعادة الاستيطان في قطاع غزة إلى مجده السابق، ويحاولون تنويع الجمهور المستهدف.

فيما قال مايكل بيكار، أحد زعماء المستوطنين: "إذا لم يكن هناك شخص مجنون، فلن يحدث شيء. أرى أن هناك الكثير من المجانين هنا ويجب إستعادة أراضينا".

المصدر: هاآرتس
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
184571_12_1652607477

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

منذ 9 دقيقة
657990c542360454325775b0

ارتقاء مراسل قناة "الميادين" في غزة

منذ3 ساعة
657977e04c59b727d55986fe

"كمين الشجاعية".. كيف أصبحت الأرض بوابة جهنم لوحدة إسرائيلية خاصة؟

منذ4 ساعة
WhatsApp Image 2023-12-13 at 4.29.02 AM

أبراج مراقبة جديدة على طول الحدود بين تونس وليبيا

منذ13 ساعة
6578e9904236043cfb5c1da6

بايدن: انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" مسألة وقت

منذ15 ساعة
769392Image1

الحوثيون للسفن: استجيبوا لأوامرنا ولا تغلقوا الرادارات

منذ15 ساعة
افكار و مواقف

نتائج خطاب الكراهية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

السيناريو الأخطر بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

كأني أقاوم!

نادر رنتيسي |اليوم

حتى تكسرت النصال على النصال

سائد كراجة |اليوم

إشكاليات العدالة والتضامن: رحلة حقوق الإنسان في 75 عاما

تهاني روحي |اليوم

العالم.. هل أصبح لا إنسانيا؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

خيارات بديلة أم سياسات" الأمر الواقع"؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات | منذ21 ساعة
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات | منذ21 ساعة
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
 