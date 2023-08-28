الإثنين 28 آب 2023
النسخة المطبوعة

حادث مروري ضخم في الجزائر

302311-1180778481
الجزائر
قالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن 33 شخصا أصيبوا يوم الاثنين في حادث مروري على مستوى الطريق شرق غرب بالقرب من محول الشفة باتجاه وهران بلدية بوعرفة دائرة البليدة.اضافة اعلان

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأن الحادث تمثل في اصطدام تسلسلي بين 12 سيارة و 7 شاحنات وحافلة لنقل المسافرين.

وأشارت المصالح إلى أن الحادث خلف إصابة 33 شخصا تم إسعافهم أوليا ثم نقلهم إلى المستشفى.


مكتب رئيس جنوب إفريقيا: بوتين لن يحضر قمة "بريكس"

كييف: يجب أن تنتهي الحرب بتدمير النخبة المحيطة ببوتين منذ23 ساعة

رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان

الاشتباكات تتجدد بالخرطوم.. والبرهان بجولة خارج السودان منذ23 ساعة

قائد فاغنر

فحص جيني روسي يؤكد وفاة قائد فاغنر.. وظهور مشتبه أول بمقتله منذ23 ساعة

إسرائيل هيوم

خطر على الاستيطان منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
0f31e34d29cb09a709ae0c4ebc87a4f5

فلسطين: عباس يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية

منذ 41 دقيقة
Doc-P-434762-638010172007682087

اخلاء مطار في وارسو بسبب قنبلة

منذ 47 دقيقة
640caa064236042c6a56a9b7

السعودية تعلن إعدام مصري بتهمة قتل كويتي

منذ2 ساعة
61-800x549

سقوط طائرة مقاتلة سعودية

منذ3 ساعة
فاغنر

أداء قسم الولاء.. هل يؤمن روسيا من غضب "فاغنر"؟

منذ7 ساعة
شبان من طولكرم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس-(وكالات)

استمرار احتجاز جثامين نحو 400 شهيد لقهر الشعب الفلسطيني والنيل من إرادته

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ماهو مصير مئات المقاتلين الأردنيين؟

ماهر أبو طير |اليوم

سواليف حصيدة

جهاد المنسي |اليوم

سنة أولى تحديث!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

مِكرٍّ مِفر مُقبل مُدبر معا.. ورؤية التحديث

نضال المجالي |اليوم

اقتصاد الشياطين

سميح المعايطة |اليوم

هي حرب معلنة فلماذا الحرج؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات | منذ24 ساعة
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
 