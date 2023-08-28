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الإثنين 28 آب 2023
6:41 م
حادث مروري ضخم في الجزائر
الجزائر
قالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن 33 شخصا أصيبوا يوم الاثنين في حادث مروري على مستوى الطريق شرق غرب بالقرب من محول الشفة باتجاه وهران بلدية بوعرفة دائرة البليدة.
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وأفادت مصالح الحماية المدنية بأن الحادث تمثل في اصطدام تسلسلي بين 12 سيارة و 7 شاحنات وحافلة لنقل المسافرين.
وأشارت المصالح إلى أن الحادث خلف إصابة 33 شخصا تم إسعافهم أوليا ثم نقلهم إلى المستشفى.
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حادث مروري
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