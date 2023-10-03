الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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حالة طوارئ تتعلق بالجوع تهدد الفارين من السودان

السودان
السودان
  حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن حالة طوارئ تتعلق بالجوع تلوح في الأفق على الحدود بين جنوب السودان والسودان مع استمرار فرار الأسر من القتال. ووفقاً للموقع الرسمي للبرنامج، أظهرت البيانات الجديدة التي جمعها برنامج الأغذية العالمي أنه من بين ما يقرب من 300 ألف شخص وصلوا إلى جنوب السودان في الأشهر الخمسة الماضية، يعاني واحد من كل خمسة أطفال من سوء التغذية، كما أن 90 بالمئة من الأسر تقضي عدة أيام دون تناول الطعام. ويظهر تقييم جديد للأمن الغذائي أنجزه برنامج الأغذية العالمي أن 90 بالمئة من الأسر العائدة من جنوب السودان للسودان تعاني من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد. ووجدت بيانات الفحص من المعبر الحدودي أن ما يقرب من 20 بالمئة من الأطفال دون سن الخامسة وأكثر من ربع النساء الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية. --(بترا)اضافة اعلان
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