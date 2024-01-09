حتى في المرحلة الثالثة من الحرب لا يوجد مخطط لإدارة غزة

هآرتس

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بقلم: تسفي برئيل 9/1/2024بدون تصريحات علنية وبدون بيانات رسمية، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التقى أول من أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل "تنسيق المواقف قبل اللقاءات مع وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن". حسب التقارير من القاهرة فقد تناقشا في الوضع في القطاع واتفقا على الرفض بصورة قاطعة هجرة الفلسطينيين إلى خارج القطاع. في نفس المناسبة هنأ محمود عباس السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية في الشهر الماضي وتمنى له النجاح في مهمته. من أجل هذا الاتفاق لم يكن على محمود عباس ابن الـ 88 سنة أن يكلف نفسه عناء السفر الى مصر. لقد كانت تكفي مكالمة هاتفية وحتى بيان في الواتس اب.مصر ليست بحاجة إلى الدعم من عباس كي ترفض أي فكرة، إسرائيلية أو أميركية، تقول بأن عليها أن تستوعب مئات آلاف سكان غزة على أراضيها. السيسي أوضح في السابق بكل الصيغ الممكنة بأنه يفضل ألا تطرح على مسامعه هذه الفكرة. مصر ستواصل مساعدة سكان غزة، التي ترسل اليهم قوافل الغذاء كل يوم، من قبلها أو التي تصل من دول أخرى عبر المطار في العريش. هي ستكون مستعدة للمشاركة في اعمار غزة ومواصلة الوساطة في صفقة المخطوفين، طالما كانت صفقات كهذه؛ لكن لن يمر أي فلسطيني عدا عن المرضى والمصابين ومن لديهم الجنسية المصرية من القطاع الى اراضيها.لقد كان للرئيسين شأن مستعجل آخر للانشغال به وهو إدارة غزة. على المدى القريب وربما الآني – ازاء الضغط الأميركي من أجل السماح بعودة حوالي مليون غزي هاجروا من شمال القطاع، الى بيوتهم – تظهر حاجة ملحة لتشكيل أجهزة مدنية كي تعالج الاحتياجات الضرورية للعائدين؛ مثلا، اقامة مساكن متنقلة أو وضع خيام. معظم المباني في الشمال تم تدميرها وهناك حاجة لاعادة اقامة بنى تحتية حيوية منها شبكة المياه والمولدات وبعد ذلك ربط بشبكة كهرباء ما، أيضا إعادة ترميم الخدمات الصحية على الفور.لا يوجد لحكومة إسرائيل في هذه الاثناء أي خطة حول الطريقة التي ستتم فيها إدارة عودة حوالي مليون شخص إلى أماكن سكنهم السابقة، ولا يوجد أي قرار حول من سيدير المنطقة التي ستبقى تحت السيادة الأمنية للجيش الإسرائيلي. هذه ليست فقط مسألة تقنية. فأي قرار سيتم اتخاذه في هذا الشأن، حتى لو اعتبر "ترتيبا مؤقتا"، يمكن أن يتحول إلى ترتيب دائم، حتى لو لم يعتبر هكذا. في القطاع تعمل في الواقع تنظيمات محلية ولجان للاحياء تهتم بتوزيع المواد الغذائية التي تصل في قوافل المساعدات الإنسانية؛ لكن لا يوجد لها أي أدوات أو قدرة على إدارة المدن أو عدد كبير من السكان مثلما في شمال القطاع. لذلك، مطلوب تنسيق معقد، سواء مع مصر أو مع الدول المانحة الاخرى أو مع إسرائيل التي ستحتفظ بصلاحية اعطاء المصادقة على أي نشاطات مدنية تجري في القطاع.هذه الأجهزة المحلية ستكون بحاجة إلى قوة حماية، الشرطة والحفاظ على النظام، حتى لو من أجل منع المواجهات التي يمكن أن تنشأ بين المواطنين على الاراضي والسيطرة على المباني التي بقيت أو على الانقاض. التجربة من أحداث مشابهة حدثت في دول أخرى مثل العراق وسورية، تعلم بأن قوة الحماية مطلوبة للتعامل مع العصابات المحلية التي اثناء الحرب سيطرت على الممتلكات وفرضت الرعب على الأحياء السكنية وتصادمت مع السلطة الحاكمة. في غزة لا توجد في هذه الاثناء سلطة مركزية، سواء شرطة أو مراقبين أو منظمين. وحتى اذا وجدت إسرائيل منظمات فلسطينية مدنية توافق على التعاون معها في إدارة منظومة إعادة الإعمار الأولية فهي ستضطر إلى أن تكون أيضا هي الشرطي المحلي الذي سيهتم بأمنهم.لا يوجد تمويل مع الاحتلال، ورؤساء مدن، مخاتير وأصحاب مناصب إدارية أخرى، جميعهم كانوا من رجال حماس أو على الأقل أشخاص حتى لو لم يكونوا مؤيدين لايديولوجيا حماس إلا أنه كان عليهم أن يظهروا الاخلاص كي يتمكنوا من الحفاظ على مناصبهم. إذا كانت إسرائيل تنوي "تطهير" غزة من وجود حماس، عسكريا ومدنيا بالطبع، فانه يجب عليها القيام بعملية تمشيط وغربلة كل جهاز، تنظيم أو مؤسسة، سيتعين عليهم ادارة القطاع. يعيش في القطاع آلاف الموظفين الذين كانوا يحصلون على رواتبهم من السلطة الفلسطينية، على الاقل حتى الفترة التي قررت فيها إسرائيل خصم أموال الضريبة للسلطة، المبلغ المقدر الذي تحوله رام الله لدفع رواتيهم، وتمويل جزء من الخدمات العامة في القطاع مثل الصحة والمياه والكهرباء.هؤلاء الموظفون يمكنهم في الحقيقة شغل عدد من المناصب والوظائف التي شغلها موظفو حماس، لكن حتى الآن ستبقى فجوة كبيرة بين الاحتياجات والعرض المهني. عندما سيعود هؤلاء إلى أماكن عملهم فإن إسرائيل ستضطر إلى التقرير من الذي سيمول وكيف نشاطات عشرات آلاف الموظفين. في الوضع الذي فيه إسرائيل هي القوة الحاكمة في القطاع، حتى لو لم تكن تعتبر وجودها في القطاع كاحتلال بل كمقاتلة ضد حماس، فمشكوك فيه أن يتم العثور على مصدر تمويل دولي أو عربي ثابت ويستطيع، يوافق على إعفاء إسرائيل من العبء الاقتصادي لإدارة القطاع. هذا التمويل يمكن أن يكون ممكنا فقط إذا سيطر على غزة نظام حكم فلسطيني.في هذه القضية يوجد للإدارة الأميركية موقف واضح: "سلطة فلسطينية محدثة"، هي الجسم الذي يجب ويمكنه تحمل المسؤولية عن ذلك. ايضا يوجد لإسرائيل موقف حازم بهذا الشأن. فأي سلطة فلسطينية، محدثة، مجددة، محسنة أو مصقولة، لن تدخل الى القطاع. هذا لا يعتبر رفض لاسباب امنية تنبع من اعتبار السلطة الحالية "مؤيدة للارهاب" أو منظمة ارهابية كما يعتبرها بعض اعضاء الحكومة وحتى رئيسها. وسيطرة أي سلطة فلسطينية، مهما كانت نقية، في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، ولها تأثير واضح في شرقي القدس ايضا، يعني أنه للمرة الاولى منذ العام 2007 لفلسطين قيادة واحدة تمثل كل اجزاء الدولة التي تنوي أن تكون.المعنى هو الانهيار الكامل للإستراتيجية التي اوجدها بنيامين نتنياهو لوقف كل عملية سياسية، التي تفيد بأنه طالما أنه لا يوجد تمثيل فلسطيني موحد ومعترف به وسيطرة فلسطينية كاملة على كل مناطق الدولة المستقبلية فانه لا يوجد ما نجري المفاوضات حوله. حماس خدمت بشكل جيد هذه الإستراتيجية، التي من أجلها تمت صياغة ايضا المفهوم المشوه الذي يقول بأن تحويل الاموال لحماس هو الذي سيجلب الهدوء. عندما تتوقف حماس عن حكم القطاع بشكل نهائي فسيختفي ايضا الشريك الاستراتيجي لنتنياهو. وسيبقى فقط التهديد الفظيع الذي يقول بأنه في ظل السلطة الفلسطينية، الحالية أو المحدثة، لن تستطيع إسرائيل استخدام ذريعة عدم وجود تمثيل كملاذ من أي عملية سياسية في المستقبل.يبدو أن هذا هو مفترق الطرق الذي مطلوب فيه تدخل الولايات المتحدة من اجل تحديد الشروط التي ستجعل السلطة الفلسطينية مشروعة من اجل ادارة القطاع؛ وما هي طلبات الفلسطينيين التي هي مستعدة لتنفيذها لهذا الغرض. مثلا، عقد مؤتمر دولي لمناقشة قضية حل الدولتين. لكن اغلاق هذه الدائرة ما يزال بعيدا.حول هذا الأمر تركزت محادثات السيسي مع عباس أول من أمس. الحديث يدور عن ضرورة تشكيل مبنى معقد يستند الى طبقتين. في الطبقة الاولى سيتم تشكيل منظمة تحرير فلسطينية موسعة ومحدثة، يكون فيها أعضاء من جميع التنظيمات الفلسطينية، ضمن ذلك حماس والجهاد الإسلامي وفصائل اخرى. المعنى هو أن تكون تنظيم اعلى كل مركباته تعترف بالقرارات الدولية والاتفاقات التي وقعتها المنظمة "القديمة" مع اسرائيل؛ من بينها اتفاقات اوسلو.من داخل هذا الجسم الموسع ستولد سلطة فلسطينية لا تضم أعضاء حماس أو الجهاد الإسلامي، والأعضاء فيها سيعتبرون تكنوقراط غير حزبيين. هذه كانت النظرية التي استخدمها السيسي عندما عرض خطة المراحل الثلاثة لانهاء الحرب في قطاع غزة. ولكن في هذه الاثناء تم شطب منها حسب طلب من عباس البند الذي يتناول تشكيل حكومة خبراء. بدون ذلك تصعب رؤية كيف سيتم تشكيل سلطة فلسطينية متفق عليها حسب الخطة الأميركية، التي هي أيضا ما تزال تعاني من الغموض الكبير.