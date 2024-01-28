حراك سياسي.. أساسه إقامة الدولة الفلسطينية كمدخل لإنهاء حرب غزة وتبادل الأسرى

نادية سعد الدين

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عمان - يخوض الفلسطينيون معركة سياسية ضارية، بالتوازي مع حربهم الميدانية لصد عدوان الاحتلال، لأجل تأسيس مسار سياسي جديد كمدخل لإنهاء الحرب وكجزء من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهو فحوى ما أبلغته الرئاسة الفلسطينية لواشطن وما ستبحثه قريباً خلال اجتماع عربي رباعي قادم للخروج بأفق لحل الدولتين.وعلى وقع مخاوف الاحتلال من استعادة حركة "حماس" لنشاطها المدني والخدماتي في شمال القطاع؛ فإن الرئاسة الفلسطينية دعت الإدارة الأميركية للاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، معتبرة أن مقترحها بتمرير قرار في مجلس الأمن الدولي "يقضي بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم"، ليس كافياً أو مجدياً كمدخل لإنهاء عدوان الاحتلال ووقف إطلاق النار بغزة.ومن المقرر أن يتم بحث المقترح الأميركي في الاجتماع الرباعي المرتقب، الذي يجمع كل من الأردن وفلسطين ومصر والسعودية، لبحث أفق سياسي لحل الدولتين وإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي، وهي في النهاية تجسيد لمضمون المبادرة العربية للسلام، لعام 2002 ببيروت، بينما مطلب واشنطن قد يتغير لاحقاً وفق نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وبالتالي فلن يكون مضموناً للنفاد.وفي حين قالت حركة "حماس" إن عدوان الاحتلال على غزة "يجب أن يؤسس لمسار فلسطيني جديد"، مؤكدة أنها "تمثل جزءاً من النسيج الوطني الفلسطيني، ولا يمكن أن تتم أي ترتيبات وطنية دونها"، فإن الرئاسة الفلسطينية شددت على أن أي مقترح يجب أن يضمن غزة والضفة والقدس كوحدة واحدة.وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الأزمة الراهنة تتطلب وحدة الموقف الفلسطيني، لافتاً إلى الانفتاح على إجراء انتخابات بعد انتهاء الحرب، وعلى الجميع الوقوف خلف منظمة التحرير.وأضاف بالقول: "نسمع مقترحات غربية عدة لكنها غير مكتوبة، ونحن منفتحون على أي مقترح لحل الأزمة، لكن القرار فلسطيني فقط، ونحن مع أي جهد عربي أو دولي لوقف العدوان على غزة"، مشيراً إلى "إجراء اتصال هذا الأسبوع مع حركة حماس، حيث الاتصالات معها لم تتوقف"، بحسبه.وكانت حركة "حماس" أبدت استعدادها للاتفاق على ما أسمته "رؤية وطنية مشتركة" لإدارة قطاع غزة، في أعقاب حرب الإبادة المدمرة التي تشنها قوات الاحتلال منذ أكثر من 100 يوم.وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، غازي حمد، إن حركته "جزء من الشعب الفلسطيني، وقدمت التضحيات الجسام والجهاد والقتال ضد الاحتلال، ويجب أن تكون جزءاً من صناعة الخارطة الوطنية"، معرباً عن استعداد "حماس" للتعاون مع حركة فتح وجميع الفصائل الفلسطينية في سبيل الاتفاق على رؤية وطنية مشتركة لإدارة قطاع غزة.على الحراك الفلسطيني ما يزال الاحتلال يحرض ضد وكالة "الأونروا"، وسط تحذير فلسطيني من التساوق مع أكاذيبه، بما سيسهم ذلك في تعميق الأزمة الإنسانية في قطاع عزة، وهدفها الرئيسي يكمن بتصفية قضية اللاجئين عبر الإنهاء التدريجي للوكالة.ورأى الفلسطينيون أن المطلوب هو إدانة الاحتلال أولا، ومن ثم إجراء تحقيق مهني ومستقل في الادعاءات التي ساقها قبل اتخاذ أي خطوة بوقف أو تعليق المساعدات التي يستفيد منها اليوم أكثر من 4 ملايين لاجئ في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأعلنت الفصائل الفلسطينية، رفضها لإنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من سلطات الاحتلال، مطالبةً إدارة "الأونروا" بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي.وحذرت من خضوع "الأونروا" للابتزاز من الدول المانحة ورضوخها للاحتلال وتحويلها إلى أداة بيده للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينين السياسية والإنسانية، مشيرةً إلى حق العاملين فيها من أبناء اللجوء إلى القضاء لوقف ما يتعرضون له من ظلم.واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن قرار عدد من الدول تعليق تمويلها للأونروا، يعد عقاباً جماعياً لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل.وجددت "الخارجية الفلسطينية" مطالبتها لتلك الدول بالتراجع عن قرارها انحيازاً للإنسانية واتساقاً مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.وفي الأثناء؛ وبينما تواصل المقاومة الفلسطينية استنزاف جيش الاحتلال في قطاع غزة؛ فقد ارتكب الاحتلال 19 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيداً و 290 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.وأضافت أنه ما يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، معلنة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي ضد القطاع إلى 26,422 شهيدًا و65,087 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وواصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي الكثيف ضد أنحاء مختلفة من القطاع؛ ونفذ حملة اعتقالات همجية بحق النازحين من خان يونس، جنوباً، بالتزامن مع تدمير مربعات سكنية كاملة بالمدينة وقصف عدة منازل شرق مخيم المغازي، وسطاً، وعدة مناطق بجباليا وبيت لاهيا، شمالاً، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.