حرب الجواسيس.. الصراع الخفي بين الولايات المتحدة والصين

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عواصم- إن كانت معارك باردة تدور بالعلن بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن هناك معارك تدور بالخفاء؛ ألا وهي حرب الجواسيس، فقد أعلنت الصين، أمس، أنها تمكنت من كشف جاسوس صيني جندته الاستخبارات المركزية الأميركية، وأكدت أنه قدم معلومات مخابراتية "مهمة" وتلقى أموالا مقابل ذلك.ونشرت وزارة الأمن العام الصينية، بيانا على قناتها بمنصة "وي شات" للتواصل الاجتماعي، ذكرت فيه أن عميلا للمخابرات الأميركية -يتمركز في إيطاليا- جند مواطنا صينيا يدعى "تشينغ" كان يعمل في شركة للصناعات العسكرية.وأرسلت الشركة تشينغ إلى إيطاليا للقيام بمزيد من الدراسات؛ حيث تعرف على عميل المخابرات الأميركية. وقالت الوزارة إن علاقة "وثيقة" تطورت بين هذين الاثنين خلال النزهات وحفلات العشاء والأوبرا.وورد في البيان، أن عميل المخابرات الأميركية، وبعد نجاحه في "زعزعة" مواقف تشينغ السياسية، طلب منه معلومات حساسة عن الجيش الصيني. ولم يذكر البيان متى حدث ذلك.وقالت وزارة الأمن الصينية -في البيان- إن تشينغ ولد العام 1971 وإن عميل المخابرات الأميركية يدعى "سيث".كما ذكرت أن تشينغ وقع اتفاقا للتجسس مع الولايات المتحدة وتلقى تدريبا قبل عودته إلى البلاد. وأضافت أن عميل المخابرات وعده بمبلغ ضخم من المال وتدبير هجرة أسرته إلى الولايات المتحدة مقابل ما يزود به واشنطن من معلومات.وتابعت الوزارة الصينية، أن تشينغ قدم في مناسبات عديدة بعد عودته إلى البلاد معلومات مخابراتية "مهمة" وتلقى أموالا مقابل ذلك.وقد حظيت القضية باهتمام واسع في الصين، وتقدمت المواضيع الرائجة على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" صباح أمس.وأثارت مراجعة بكين قانون مكافحة التجسس مخاوف لدى العديد من الشركات الأميركية التي لديها عمليات في الصين، في وقت تشهد العلاقات بين الدولتين توترا متصاعدا.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قالت إن الحكومة الصينية تفكك بشكل منهجي عمليات التجسس الأميركية في البلاد منذ فترة طويلة.وأضافت الصحيفة، أن تلك الهجمة أدت إلى مقتل أو سجن أكثر من 18 مصدرًا للمعلومات على مدى عامين، الأمر الذي وصفته بأنه "يشل" جمع المعلومات الاستخباراتية الشائكة هناك لسنوات مقبلة. ووصف المسؤولون الأميركيون الحاليون والسابقون الخروقات في شبكة المخابرات بأنها "الأسوأ منذ عقود".وذكرت الصحيفة، أن وكالات الاستخبارات الأميركية المختلفة تعمل لاحتواء التداعيات.وأشارت إلى انقسام المحققين حول أسباب الإخفاقات المتكررة بين جاسوس يعمل داخل "سي.آي.إيه" وبين أن الصينيين اخترقوا النظام السري الذي يعمل من خلاله الجواسيس الأميركيون للتواصل.وذكرت الصحيفة، أن الحكومة الصينية تقوم بإطلاق الرصاص على العملاء لصالح أميركا في العلن، في رسالة إلى الآخرين الذين قد يكونون يعملون لصالح الاستخبارات الأميركية.وللجامعات الأميركية تاريخ من التعامل مع أفضل المواهب العلمية من جميع أنحاء العالم، وخاصة الصين، لكن المسؤولين في الحكومة الأميركية أصبحوا متشككين بشكل متزايد من كون العلماء الموجودين على الأراضي والجامعات الأميركية يعملون على استغلال انفتاح المؤسسات الأميركية العلمية، لسرقة الأبحاث الحساسة الممولة من نقود دافعي الضرائب بطلب من الحكومة الصينية.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قالت إن هذا السلوك الأميركي المتكرر خلال الفترة الأخيرة كان له تأثير مخيف في الجامعات الأميركية المختلفة وأبطأ من تدفق المواهب إلى الولايات المتحدة وأسهم في تدفقها إلى الصين.وقالت إنه في عدد من المقابلات مع علماء من أصل صيني يعملون في جامعات أميركية ظهرت صور مخيفة، بعضهم تعرض للإذلال من خلال التدريب الإلزامي على مكافحة التجنيد وهو التدريب الذي لم يتضمن سوى علماء صينيين، إضافة للتأخيرات غير المبررة لتجديد التأشيرات.وكانت دراسة أجرتها جامعة أريزونا ولجنة 100، وهي منظمة للأميركيين الصينيين البارزين استطلعت آراء علماء من أصل صيني وغير صيني ممن يعملون في المؤسسات الحكومية الأميركية، حول قضايا العرق في العلوم والبحوث وتأثيرها، قال ما يقرب من نصف العلماء الصينيين المشاركين ومنهم مواطنون أميركيون، إنهم شعروا أنهم يخضعون للمراقبة من قبل الحكومة الأميركية، وألقى البعض باللوم على برنامج لإنفاذ القانون يسمى "مبادرة الصين" التي بدأت خلال إدارة ترامب واستمرت في عهد جو بايدن.ويهدف البرنامج إلى منع سرقة الحكومة الصينية لأسرار التجارة الأميركية وأعمال التجسس الأخرى، لكن العلماء وجماعات الحقوق المدنية والمشرعين تساءلوا عما إذا كان الأمر قد تجاوز الحد المسموح في استهداف الأكاديميين، خاصة أن معظم الأبحاث التي أجريت في الجامعات غير مصنفة وتم نشرها في النهاية علناً.ووقع ما يقرب من ألفي أكاديمي في مؤسسات، من بينها جامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا وبيركلي وبرينستون، رسائل مفتوحة إلى المدعي العام ميريك جاران، للتعبير عن مخاوفهم حيال الممارسات الأمنية التي تستهدف الباحثين من أصل صيني بشكل غير مناسب، وقال ستيفن شو، أحد الموقعين والحائز على نوبل في جامعة ستانفورد ووزير سابق للطاقة في الولايات المتحدة، "الكثير من قوتنا التكنولوجية والفكرية تأتي من المهاجرين، نحن نطلق النار على أنفسنا، لا في القدم بل بالقرب من الرأس".ويكمن وراء الأزمة الحالية لمراقبة الأكاديميين مشكلة تعود لسنوات، فعلى مدار العقدين الماضيين ومع ركود التمويل الفيدرالي للبحث العلمي في الجامعات، سعى العلماء إلى مصادر بديلة للتمويل، وعززت الجامعات الأميركية التعاون مع الدول الأخرى، بما في ذلك الصين. واستفاد الباحثون من الفرص المتزايدة في الصين، بما في ذلك برامج توظيف المواهب والعقود الاستشارية والألقاب والمنح الفخرية.وتقول "نيويورك تايمز"، إنه كان للحكومة الصينية بالفعل سجل في سرقة أو نقل الملكية الفكرية من الشركات الأميركية، ولكن مع سياسة التدقيق في التجسس في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تم التضييق على الصين كثيراً في الحصول على أهدافها.وفي الوقت الحالي، ومع تصاعد حالات الملاحقة والتحقيق مع الأكاديميين، تزايدت المخاوف والقلق من الاتهامات التي باتت جاهزة.يأتي كل هذا الخوف الأميركي، في الوقت الذي بدأت فيه الصين تشهد حالة من الهجرة العكسية للأدمغة على مدى العقد الماضي، حيث تم إغراء العديد من العلماء الصينيين بالعودة للبلاد من خلال الوعد بتمويل وافر وألقاب علمية وإشادة مجتمعية، وهو ما خلق بيئة مواتية للعودة لدى البعض، خاصة مع البيئة المعادية في الولايات المتحدة.والحرب الخفية المتمثلة في التضييق على العلماء والأكاديميين القادمين من الصين في المرحلة الحالية بالولايات المتحدة وحالة الهجرة العكسية لهم للصين من جديد، تفتح الباب للحديث عن الحرب الباردة وفاصل آخر من الصراع بين القطبين الجديدين، لا يعلم أحد كيف يتغير في القريب العاجل.وكان مسؤولون أميركيون، قالوا في تصريحات صحفية، إن الصين توحشت في أنشطة التجسس، في السنوات الأخيرة، ضد الولايات المتحدة.وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قالت إن هناك موظفًا بمكتب التحقيقات الفيدرالية "إف.بي.آي" اعترف، قبل سنوات، بالعمل كعميل للحكومة الصينية لسنوات، كان يمرر معلومات تقنية حساسة إلى بكين مقابل المال، كما اعتقلت موظفة بوزارة الخارجية الأميركية، في آذار (مارس) الماضي، بسبب الكذب حول اتصالاتها مع المسؤولين الصينيين. في الوقت الذي أثبتت فيه التحريات تلقيها هدايا وأموالا من عملاء صينيين، إضافة إلى حصولها على شقة مفروشة بالكامل وراتب شهري.-(وكالات)