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الأربعاء 15 أيار 2024
10:46 م
حرب السودان.. كارثة إنسانية وملايين الضحايا والنازحين و 30 مليون شخص بحاجة لمساعدات -(انفوجرافيك)
حرب السودان- (وكالات)
محمود خطاطبة
محمود خطاطبة
حرب السودان.. كارثة إنسانية وملايين الضحايا والنازحين و 30 مليون شخص بحاجة لمساعدات
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