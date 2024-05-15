الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حرب السودان.. كارثة إنسانية وملايين الضحايا والنازحين و 30 مليون شخص بحاجة لمساعدات -(انفوجرافيك)

حرب السودان- (وكالات)
حرب السودان- (وكالات)

محمود خطاطبة

حرب السودان.. كارثة إنسانية وملايين الضحايا والنازحين و 30 مليون شخص بحاجة لمساعدات 


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