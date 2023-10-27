حركة حماس ترحب بقرار الجمعية العامة الداعي لهدنة في قطاع غزة

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رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الجمعة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى"هدنة إنسانية فورية ودائمة"، وطالب بتطبيق القرار فوراً لإدخال الوقود والمواد الإغاثية للمدنيين.وقالت الحركة في بيان، إنها ترحب بالقرار وطالبت الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فوراً، بما يُمكن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة إلى قطاع غزة.دعا قرار عربي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة، ورفض بشكل قاطع أي محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين نقلا قسريا.وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعوما من 42 دولة أخرى، ووافقت 120 دولة على القرار، وعارضت 14دولة، وامتنعت عن التصويت 45.وطالب القرار بتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في أنحاء شتى من قطاع غزة على الفور وبشكل مستمر وكاف ودون عوائق، بما في ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء على سبيل المثال لا الحصر.