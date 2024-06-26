 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حريق كبير قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في القدس المحتلة

الاحتلال يشتبه بإلقاء زجاجة حارقة أدت لاندلاع حريق قرب معسكر عوفريت (مواقع التوواصل)
الاحتلال يشتبه بإلقاء زجاجة حارقة أدت لاندلاع حريق قرب معسكر عوفريت
اندلع حريق كبير ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة جبل المشارف بالشطر الشرقي من القدس المحتلة، في حين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية بحثا عن مشتبه بهم.اضافة اعلان

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن حريقا كبيرا اندلع بالقرب من قاعدة عوفريت، وتعمل 12 فرقة إطفاء على إخماده، ويتم التحقيق في اشتباه الحرق العمد.

وذكرت الشرطة، عبر بيان، أنها تعمل مع فرق الإطفاء، إثر اندلاع حريق في منطقة مفتوحة بالقرب من قاعدة عوفريت والجامعة العبرية في القدس.

وأضافت أنه في هذه المرحلة لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون في المنطقة أو القاعدة العسكرية أو مستخدمي الطريق أو مبنى الجامعة أو المباني الأخرى.

وحسب الشرطة، لم يسفر الحريق عن إصابات، ويتم التحقيق في اشتباه أن الحريق نجم عن إشعال نيران متعمد، وزادت بأنها تجري عمليات تحقيق وتفتيش عن المشتبه بهم في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية في بلدة العيساوية بالقدس بأن عملية اقتحام قوات الاحتلال للبلدة تمت عقب الاشتباه بإلقاء زجاجة حارقة أدت لاندلاع حريق قرب معسكر عوفريت.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تنفذ عمليات بحث وتمشيط عن مشتبه بهم تسببوا في اندلاع الحريق، كما تم فتح تحقيق حول أسباب نشوب الحريق دون استبعاد أن يكون متعمدا، وفق البيان.
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