السبت 16 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حريق كبير يلتهم موقع تصوير مسلسل "المعلم"

videoframe_3574
حريق يلتهم موقع تصوير مسلسل "المعلم"
اندلع حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر السبت، في "استديو الأهرام" الواقع في شارع "خاتم المرسلين" بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة وسط العاصمة المصرية القاهرة.اضافة اعلان
وقالت مصادر مصرية إن الحريق بدأ في موقع تصوير مسلسل "المعلم" الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، والتهم ديكور المسلسل بالكامل.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بنحو 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق من أجل السيطرة على النيران وإخماد الحريق، وسط محاولات من فرق الإنقاذ والإسعاف للوقوف على الوضع.
وأقامت القوات الأمنية في مصر حواجز حول المنطقة وأغلقت الشوارع المؤدية إلى "استديو الأهرام" لمنع تجمهر المواطنين وتأمين سلامتهم.

وذكرت المصادر أن النيران امتدت إلى المباني المجاورة التي احترقت بعضها بالفعل، في الوقت الذي قطعت فيه السلطات خطوط الكهرباء والغاز عن المنطقة.
ويقع "استديو الأهرام" وسط منطقة سكانية مزدحمة تعج بالمباني السكنية، وتجاوره محطة وقود تسمى "بنزينة الريان"، وهو ما أثار مخاوف من وصول النيران لمنطقة أبعد قد تسبب كارثة أكبر.

ويعتبر "استديو الأهرام" واحداً من أقدم وأعرق استديوهات التصوير في الوطن العربي.
وكتب محمد الشواف مؤلف المسلسل عبر حسابه في فيسبوك: "استديو تصوير مسلسل المعلم اتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم استديو الأهرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب لطفك يا رب".


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جثامين شهداء في غزة

أكثر من 80 شهيدا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

منذ4 ساعة
علما إيران والولايات المتحدة

محادثات سرية أميركية إيرانية في مسقط

منذ5 ساعة
قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة

الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية وتداهم منازل

منذ5 ساعة
مستوطنون يهدمون أحد المحال الفلسطينية في نابلس-(أرشيفية)

مستوطنون يقتحمون حي تل الرميدة في الخليل بالضفة الغربية

منذ6 ساعة
جيش الاحتلال في غزة- أرشيفية

مسؤول بجيش الاحتلال: الذخيرة بدأت تنفد وقد نخسر حرب غزة

منذ6 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

نتنياهو: عازمون على إنهاء المهمة في رفح

منذ7 ساعة
افكار و مواقف

 ماذا فعل اليمين بإسرائيل 

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات | منذ11 ساعة
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عزايم

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج
 
 