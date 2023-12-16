السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله: أوقعنا قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين

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حزبحزب الله: أوقعنا قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين الله: أوقعنا قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين
أعلن حزب الله اليوم السبت أنه أوقع قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال، في حين أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة شخصين في انفجار طائرة مسيّرة تسللت من لبنان نحو مرغليوت في الجليل الأعلى.اضافة اعلان
وقال حزب الله في بيان مقتضب "استهدفنا بصاروخ موقعا تحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بركة ريشة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".
ومن جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه أصيب شخصان في انفجار طائرة مسيّرة تسللت من لبنان نحو بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى.
وقال جيش الاحتلال إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيّرة أُطلقت من الأراضي اللبنانية نحو الجليل الأعلى.
وكان سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية مواقع قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن الغارات جاءت ردا على إطلاق نحو 13 صاروخا وقذيفة من جنوب لبنان "نحو المناطق الإسرائيلية على الجانب الآخر للحدود في الجليل الأعلى، وتحديدا على كريات شمونا في سهل الحولة".
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