الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
6:53 م
حزب الله: دمرنا دبابة ميركافا إسرائيلية وقتل وجرح من فيها
أرشيفية
أعلن حزب الله اللبناني استهدافه لدبابة ميركافا إسرائيلية قرب موقع المالكية "بالأسلحة المناسبة" مما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من فيها.
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 19667
منذ 13 دقيقة
مقتل جندي ثالث لجيش الاحتلال اليوم
منذ 47 دقيقة
القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال - تفاصيل
منذ1 ساعة
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 19453
منذ3 ساعة
أكثر من 4605 فلسطينيين اعتقلتهم إسرائيل بعد 7 أكتوبر
منذ5 ساعة
تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان
منذ6 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 19667
العرب والعالم
|
منذ 12 دقيقة
الصفدي يلتقي وفدا من البرلمان الأوروبي
الغد الأردني
|
منذ 15 دقيقة
مقتل جندي ثالث لجيش الاحتلال اليوم
العرب والعالم
|
منذ 46 دقيقة
وفاة طفل دهسا في الأغوار الشمالية
إربد
|
منذ 51 دقيقة
القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال - تفاصيل
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
حزب الله: دمرنا دبابة ميركافا إسرائيلية وقتل وجرح من فيها
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
هذا وطن وليس شركة لجني الأرباح
مكرم أحمد الطراونة
|
اليوم
كلام حساس عن حرب الحدود السورية
ماهر أبو طير
|
اليوم
مرضى واشنطن يريدون شراء الوقت
محمود الخطاطبة
|
اليوم
عجز الموازنة الكلي
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
سيناريوهات الاحتلال
معاذ وليد أبو دلو
|
اليوم
هدنة جديدة تلوح بالأفق وتبادل بطعم الانتصار
زيدون الحديد
|
اليوم
باب السياسة الموصد في غزة
د.منذر الحوارات
|
اليوم
ترجمات
"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة (3-3)
ترجمات
|
منذ22 ساعة
كيف نرثي كل أطفال غزة؟
ترجمات
|
منذ22 ساعة
"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة (3-2)
ترجمات
|
17 كانون الأول 2023
"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة (3-1)
ترجمات
|
16 كانون الأول 2023
لماذا لن تتغير إسرائيل؟
ترجمات
|
15 كانون الأول 2023
فشل إسرائيل في غزة
ترجمات
|
13 كانون الأول 2023