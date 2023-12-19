الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله: دمرنا دبابة ميركافا إسرائيلية وقتل وجرح من فيها

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أرشيفية

أعلن حزب الله اللبناني استهدافه لدبابة ميركافا إسرائيلية قرب موقع المالكية "بالأسلحة المناسبة" مما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من فيها.اضافة اعلان
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