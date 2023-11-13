حزب الله: لم نستخدم اوراقنا بعد

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أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" في لبنان (كتلة حزب الله البرلمانية) النائب محمد رعد إن" إسرائيل تعرف أن الحزب لم يستخدم بعد أوراقه، وأن ما لديه يردعها بمجرد أن تعرفه".وفي كلمة له بمناسة "يوم الشهيد"، قال محمد رعد: "موقفنا مما يجري في غزة أعلناه وأكدناه رفضا وإدانة وشجبا واستنكارا ومقاومة، دفاعا عن المظلومين وضغطا على المعتدين حماية لوطننا، وندفع ثمن تضحيات غالية أرواحا ودماء ونقدم سبعين قمرا على مذبح الشهادة، إنما لندفع العدوان ونقول للعالم لا يكفي أن تقولوا للمعتدي توقف، بل يجب أن تلزموه بالتوقف".وأضاف رعد: "على العدو الإسرائيلي أن يتوقف، لا بفعل خطاباتنا، بل بفعل دمائنا، وسيتوقف هذا العدو عن عدوانه، ويعرف أننا لم نستخدم بعد أوراقنا، وما لدينا يردعه بمجرد أن يعرفه". وكالات