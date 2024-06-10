حزب الله يتصدى لطائرة حربية إسرائيلية ويشن 6 عمليات

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وقال حزب الله إنه أجبر الطائرة الحربية الإسرائيلية على التراجع خلف الحدود، كما أعلن تنفيذه 6 عمليات ضد أهداف إسرائيلية قبالة الحدود وفي الجولان المحتل.وأشار إلى أنه هاجم بالمسيّرات مقر قيادة كتيبة المدفعية الإسرائيلية في أودم بالجولان.وبث حزب الله مشاهد قال إنها من عملية لاستهداف مبنى يتمركز فيه جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كفار يوفال في شمال فلسطين المحتلة.وفي المقابل، شنّت طائرات الاحتلال غارتين على بلدة حولا ومحيط بلدة جبشيت جنوبي لبنان.من جهتها، قالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن أصوات انفجارات سمعت في مدينة عكا وخليج حيفا شمالي "إسرائيل". ودوّت صفارات الإنذار في تلك المناطق.وقال جيش الاحتلال إنه أطلق صواريخ اعتراضية تجاه هدف جوي مشبوه اخترق الأجواء، قادما من لبنان.من جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة امرأة أثناء توجهها إلى الملجأ.ووثقت صور اتساع رقعة النيران في مناطق سهل الحولة، حيث تقع مدينة كريات شمونة شمالي فلسطين المحتلة، إضافة إلى أجزاء من مزارع شبعا، جراء سقوط مسيرتين وعدد من الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان.وارتفعت أعمدة الدخان وألسنة اللهب في مناطق عدة، وبخاصة في إصبع الجليل وجنوبي الجولان السوري المحتل، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الحرائق اشتعلت بسبب سقوط المسيرتين، وإنه رصد أيضا إطلاق عدد من الصواريخ والقذائف.في غضون ذلك، طالب رئيس مجلس "الجليل الأعلى" غيورا سالتس بقرارات حاسمة تمكّن سكان شمال "إسرائيل" من العودة إلى ديارهم في الصيف.في حين نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية عن مكتب وزير الدفاع يوآف غالانت أنه أجرى تقييما للوضع مع مسؤولين عسكريين على الحدود مع لبنان.واطلع غالانت على عمليات الجيش الأخيرة في المنطقة، وجهود إحباط هجمات حزب الله بالطائرات المسيرة.ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، يتبادل حزب الله والاحتلال الإسرائيلي القصف بشكل شبه يومي، واشتد تبادل إطلاق النار في الأسابيع الأخيرة مع تصعيد الحزب هجماته وتنفيذ جيش الاحتلال غارات أعمق داخل الأراضي اللبنانية.وأجبر القتال- الذي يعد الأعنف بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي منذ أن خاضا حربا في عام 2006- عشرات الآلاف من الناس على الفرار من منازلهم على جانبي الحدود.