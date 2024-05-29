 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يحقق إصابة مباشرة باستهداف تحرك لجنود الاحتلال

شعار حزب الله
شعار حزب الله اللبناني - (تعبيرية)
أعلن حزب الله اللبناني ليل الثلاثاء/ الأربعاء، أنه استهدف تحركا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع بياض بليدا، وحقق "إصابة مباشرة".
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وكان حزب الله أعلن الثلاثاء، شن هجمات جديدة على مواقع إسرائيلية بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة.

من جانب آخر، اعترفت وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال أن 930 منزلا ومبنى تعرضت للضرر في 86 بلدة شمال "إسرائيل" منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله.

وأوضحت الوزارة أن 130 منزلا من أصل 155 في كيبوتس المنارة تعرضت للدمار إثر قصف صاروخي من جنوب لبنان. وذكرت أن 124 منزلا في مدينة كريات شمونة تعرضت لأضرار.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النيران بين حزب الله وجيش الاحتلال، منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غداة إطلاق الاحتلال عدوانه على قطاع غزة.
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